Giovane ferita in una sparatoria nella movida di Palermo, arrestato un 23enne

PALERMO (ITALPRESS) – I carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno arrestato un palermitano di 23 anni, già noto alle forze dell’ordine, accusato del reato di detenzione e porto illegale di arma da fuoco. L’attività scaturisce dalle immediate e serrate attività d’indagine condotte, sotto il coordinamento della Procura di Palermo, dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi e dai colleghi del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale a seguito del ferimento di una ragazza di 22 anni, colpita alla testa da un proiettile vagante al culmine di una rissa avvenuta la notte scorsa della zona della movida, in via Isidoro La Lumia incrocio via Quintino Sella. Secondo quanto emerso, a seguito di una lite all’esterno di un locale, il presunto autore – al culmine della lite – avrebbe estratto un’arma da fuoco, esplodendo diversi colpi prima di allontanarsi repentinamente.

Uno dei proiettili ha colpito un’auto a bordo della quale si trovava la giovane colpita di striscio alla testa, riportando una ferita alla tempia lato destro. La vittima, si è presentata presso l’Ospedale di “Villa Sofia” e dopo essere stata soccorsa, è stata sottoposta a un intervento neurochirurgico per la rimozione dell’ogiva rimasta sotto la cute; sebbene gravemente ferita, non è in pericolo di vita. L’indagine si è sviluppata attraverso l’esecuzione di accurati rilievi tecnici e scientifici che sono stati eseguiti sul posto dalla Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale, nonché l’ascolto di numerosi testimoni e la visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona. Una serie di elementi che ha consentito di ricostruire l’esatta dinamica del fatto e di raccogliere un solido quadro probatorio a carico del 23enne. Nel corso delle operazioni, i Carabinieri hanno anche sequestrato un revolver, presumibilmente l’arma utilizzata dall’indagato, condotto al carcere Lorusso-Pagliarelli” di Palermo.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

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