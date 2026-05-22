Renault Clio, arriva il nuovo Eco-G 120 CV, più potenza e autonomia Gpl

ROMA (ITALPRESS) – Renault aggiorna la gamma del suo modello più venduto, la Clio, con l’aggiunta del nuovo motore Eco-G da 120 CV, motorizzazione a Gpl che offre un’alternativa alle unità benzina e ibride già disponibili. Grazie all’alimentazione bifuel benzina-Gpl e alla presenza di due serbatoi separati, offre una grande versatilità nella guida quotidiana e un’autonomia totale fino a 1.450 chilometri. Derivata dal motore turbo benzina a iniezione diretta, la nuova motorizzazione Eco-G 120 fonde prestazioni equilibrate, piacere di guida invariato e una soluzione semplice ed accessibile per ridurre le emissioni di CO2. Con oltre 15 anni di esperienza in Renault Group e Dacia, da un punto di vista tecnico la tecnologia bifuel benzina-Gpl è presente come primo equipaggiamento, assicurando un livello di robustezza ed affidabilità equivalente a quello dei motori benzina. Fin dalla fase di progettazione, infatti, il motore è appositamente concepito per andare a GPL, con un intervento di integrazione effettuato direttamente in fabbrica. Il serbatoio GPL è installato al posto della ruota di scorta, per cui non incide nè sul serbatoio della benzina nè sul volume del bagagliaio. Rispetto al motore Gpl Eco-G 100, la nuova unità può contare su sviluppi tecnici che consentono di raggiungere una potenza di 120 cavalli, venti in più rispetto alla motorizzazione da un litro. E sul fronte dei consumi, in modalità Gpl, la Clio vanta in media il 10% in meno di emissioni di CO2 rispetto alle motorizzazioni benzina equivalenti e guadagna in versatilità, grazie alla maggiore capienza del serbatoio GPL (+25%) che passa da 40 a 50 litri. La nuova Clio Eco-G 120 è disponibile inoltre con il cambio automatico a doppia frizione EDC, una soluzione che consente di effettuare cambiate rapide senza interruzione di coppia. Questa tecnologia garantisce grande fluidità a livello di funzionamento ed un elevato livello di comfort, indipendentemente dalle condizioni di guida. Le levette al volante offrono, inoltre, un controllo manuale diretto, in base alle esigenze del conducente.

– Foto ufficio stampa Renault Group Italia –

(ITALPRESS).