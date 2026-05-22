Dacia Duster e Bigster si rinnovano con il nuovo Hybrid-Gpl 150 4×4 automatico

ROMA (ITALPRESS) – Dacia introduce su Duster e Bigster la nuova motorizzazione Hybrid-G 150 4×4 Automatico, un sistema che combina tecnologia mild-hybrid a 48V, alimentazione bifuel benzina-GPL e trazione integrale elettrica. L’obiettivo è unire efficienza nei consumi, riduzione delle emissioni e capacità di utilizzo anche su percorsi misti e fuoristrada, mantenendo l’impostazione pratica e robusta tipica del modello.Il sistema abbina un motore termico 1.2 con supporto elettrificato e un’unità elettrica posteriore dedicata alla trazione integrale. La gestione della coppia è completamente elettronica e non prevede collegamenti meccanici tra gli assi, con intervento immediato del retrotreno in caso di perdita di aderenza. La trasmissione automatica integra un cambio a doppia frizione a 6 rapporti per il motore termico e una soluzione a due rapporti per il motore elettrico, con frizione disinnestabile per ridurre attriti e consumi. Sul piano del design, il Duster mantiene un’impostazione esterna basata su linee tese, volumi solidi e proporzioni equilibrate, con una forte identità visiva. La firma luminosa a forma di Y e l’uso esteso di protezioni perimetrali rafforzano il carattere del modello. Elemento centrale è l’impiego dello Starkle, materiale che integra plastica riciclata e non richiede verniciatura, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale e a migliorare la resistenza a urti e graffi.L’abitacolo adotta un’impostazione funzionale, con comandi semplificati e interfaccia digitale integrata nel sistema infotainment, pensata per garantire immediatezza d’uso e continuità tra strumentazione e connettività. L’approccio privilegia la praticità, con soluzioni orientate alla leggibilità e alla gestione intuitiva delle funzioni di bordo.La componente bifuel benzina-GPL rappresenta un ulteriore elemento distintivo, permettendo di ridurre i costi di utilizzo e aumentare l’autonomia complessiva grazie ai due serbatoi dedicati. In ambito urbano, il sistema consente inoltre fasi di guida in elettrico supportate dalla batteria da 0,84 kWh e dalla frenata rigenerativa, con benefici in termini di consumi e comfort. Nel complesso, il nuovo Hybrid-G 150 4×4 si inserisce nella strategia del marchio di offrire soluzioni tecniche accessibili e concrete, mantenendo la vocazione SUV di Duster e Bigster ampliandone le possibilità d’impiego tra città, lunghi tragitti e percorsi più impegnativi.La gamma Duster parte dalla versione Essential con motorizzazione Eco-G 120 a 19.900 euro. Duster Hybrid-G 150 4×4 Automatico è invece disponibile a partire dall’allestimento Expression, con prezzi da 28.500 euro.

– Foto ufficio stampa Renault Group Italia –

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