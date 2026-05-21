Negli ospedali di Trapani e Marsala donazione di sangue per la Strage di Capaci

Sabato 23 maggio, per la ricorrenza della strage di Capaci, per iniziativa della Direzione strategica dell’ASP Trapani, si potrà donare il sangue alle Unità operative di Medicina Trasfusionale del presidio ospedaliero Sant’Antonio Abate di Trapani, al piano terra, e dell’ospedale Paolo Borsellino di Marsala. I reparti saranno dedicati alla donazione dalle 8 alle 12. L’iniziativa è “Il sangue si dona, non si versa”. Si tratta della prima di tre “giornate per la donazione del sangue e del plasma” istituite lo scorso anno, con decreto del presidente della Regione Siciliana, in coincidenza con il 23 maggio, il 19 luglio e il 21 settembre, rispettivamente date degli omicidi dei giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Rosario Livatino, per la promozione della vita. Anche le sezioni provinciali dell’AVIS e della Fidas aderiranno all’iniziativa, con propri orari e modalità. Chi è già stato donatore presso strutture dell’ASP potrà donare direttamente, mentre gli operatori saranno disponibili a fornire tutte le informazioni per il prelievo per chi vorrà donare per la prima volta.