Intesa Sanpaolo, con SLAM opportunità di lavoro per neolaureati di tutto il mondo

MILANO (ITALPRESS) – Il Grattacielo Gioia 22 di Milano sta ospitando l’evento finale di SLAM – International Graduate Program, il percorso di Intesa Sanpaolo che dà la possibilità a neolaureate e neolaureati di eccellenza provenienti da diverse parti del mondo di entrare a far parte di un Gruppo innovativo, dinamico e internazionale. Per questa edizione sono state ricevute circa 4.000 candidature, al Contest Day finale hanno partecipato circa 90 giovani provenienti prevalentemente dall’Italia, ma anche da più di 15 Paesi in tutto il mondo. Attraverso business game e lavori di squadra, i candidati hanno potuto dimostrare capacità di problem solving, attitudine al lavoro di squadra e abilità relazionali, soft skills sempre più fondamentali nel settore bancario.La selezione si è articolata in più fasi, tutte in lingua inglese, tra assessment digitali e test linguistici. Al termine del percorso, trenta giovani saranno selezionati per essere assunti a tempo indeterminato e coinvolti in job rotation della durata di due anni, con esperienze di respiro internazionale e inseriti in percorsi di formazione dedicati. Al completamento del programma entreranno a far parte di una delle tre aree strategiche del Gruppo: Tech & Data, Financial Governance e Marketing & Communication.Uno degli obiettivi di SLAM è attrarre giovani italiani e stranieri con esperienze internazionali. L’iniziativa rientra nella più ampia strategia di internazionalizzazione del Gruppo e prevede il rafforzamento delle collaborazioni con università estere e il coinvolgimento della rete International Banks per individuare e attrarre professionisti altamente qualificati. Giunto alla terza edizione, il progetto si inserisce nel più ampio piano di assunzioni del Gruppo per attrarre e valorizzare giovani talenti in un’ottica di ricambio generazionale e crescita. Il piano prevede circa 6.300 nuove assunzioni in Italia entro il 2030, di cui circa 2.300 nel ruolo di Global Advisor.Il Gruppo guidato da Carlo Messina è riconosciuto tra i luoghi di lavoro più inclusivi e attenti alla valorizzazione delle diversità, oltre che tra le aziende che offrono maggiori opportunità di crescita professionale. Nel tempo Intesa Sanpaolo ha sviluppato modelli organizzativi innovativi per favorire l’equilibrio tra vita privata e lavoro, con un ambiente dinamico e stimolante, uno dei più ampi e articolati sistemi di welfare aziendale, progetti di inclusione e di sostegno alla genitorialità come recentemente l’estensione del bonus nascita figli a tutti i nuovi nati di 1.200 euro e a parità di retribuzione ulteriori permessi fino a 12 ore settimanali o la settimana di lavoro “cortissima” (4 giorni x 7,5 ore) fino al compimento dei 3 anni di vita dei figli.Il Gruppo punta su programmi formativi e di sviluppo professionale all’avanguardia con Academy4Future, il nuovo polo dedicato all’aggiornamento delle competenze per i mestieri della banca del futuro, su percorsi di carriera competitivi e una forte capacità di attrarre giovani talenti.

– foto f50/Italpress –

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