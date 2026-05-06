Arsenal-Atletico Madrid 1-0, Gunners in finale di Champions

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – A vent’anni esatti dalla prima volta, l’Arsenal festeggia la qualificazione alla seconda finale di Champions League della sua storia. E’ una rete di Saka allo scadere del primo tempo a mettere la firma sull’1-0 casalingo dei Gunners inflitto all’Atletico Madrid, dopo l’1-1 dell’andata. Il primo guizzo è spagnolo e arriva all’11’. Griezmann mette in mezzo dalla destra, Raya si allunga e Simeone giunge per primo sul pallone, ma la sua conclusione viene respinta. La partita è molto equilibrata e priva di particolari emozioni, ma il risultato si sblocca improvvisamente al 45′. Trossard entra in area, sembra perdere l’attimo buono per il tiro ma poi conclude ugualmente con il destro trovando la pronta reazione di Oblak, ma il portiere sloveno non può nulla sul tap-in vincente a porta vuota di Saka. E’ la rete dell’1-0 che manda le due squadre negli spogliatoi. Al 6′ della ripresa Lewis-Skelly sbaglia un retropassaggio di testa sul quale si avventa Simeone, il quale prova a saltare Raya ma subisce il ritorno di Gabriel poco prima di concludere, con il difensore brasiliano che salva in corner in scivolata. Cinque minuti dopo, Raya deve distendersi in tuffo sulla sua sinistra per fermare un destro di Griezmann. Gli uomini di Arteta hanno la chance del raddoppio al 21′, quando Gyokeres spara alto di prima intenzione vanificando un perfetto assist dalla sinistra del neo entrato Hincapiè. Nel finale, i padroni di casa gestiscono senza particolari affanni le ultime sfuriate offensive dei colchoneros e portano a casa una vittoria che vale il biglietto per la finalissima di Budapest del 30 maggio. Nell’atto conclusivo della competizione, l’Arsenal attende una tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain, che si affronteranno domani in Germania dopo il 5-4 dell’andata in favore dei francesi.

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