Primo Maggio Fest 2026: grande successo a Lido Valderice

Si è conclusa con grande partecipazione e entusiasmo l’edizione 2026 del Primo Maggio Fest, che per due giorni ha animato il Lido Valderice trasformandolo in un vivace palcoscenico di musica, cultura, tradizione e condivisione. Un evento che ha saputo coinvolgere un pubblico trasversale, tra famiglie, giovani e visitatori, valorizzando le eccellenze del territorio e offrendo un programma ricco e articolato tra spettacoli dal vivo, attività sportive, laboratori e percorsi enogastronomici. Grande soddisfazione è stata espressa dalla Presidente della Pro Loco Valderice, Marianna Pavia: “Questa edizione ha superato ogni aspettativa. Abbiamo visto il nostro territorio vivere due giornate intense, piene di energia e partecipazione. È la dimostrazione che, quando si lavora insieme con passione e visione, si possono creare momenti autentici e indimenticabili per tutta la comunità”.

Soddisfazione condivisa anche dal sindaco di Valderice, Francesco Stabile: “Il Primo Maggio Fest rappresenta ormai un appuntamento identitario per la nostra città. La straordinaria partecipazione di pubblico conferma quanto sia importante investire in eventi che valorizzano il territorio e rafforzano il senso di appartenenza. Il lavoro sinergico tra istituzioni, associazioni e partner è stato determinante per questo successo”. Parole positive anche da parte dell’Assessore Lilly Ferro: “È stato emozionante vedere il Lido così vivo e partecipato. Questo evento dimostra quanto la cultura, lo sport e la tradizione possano diventare strumenti di inclusione e crescita sociale. Continueremo a sostenere iniziative che uniscono e valorizzano la nostra comunità e ringraziamo gli sponsor che hanno aderito e l’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea per il sostegno”.

Soddisfatto anche Filippo Peralta, Amministratore Unico di Peralta Production, partner dell’organizzazione: “Collaborare con la Pro Loco e con il Comune di Valderice è stata un’esperienza estremamente positiva. Eventi come questo dimostrano la forza del lavoro di squadra e la capacità dei territori di esprimere grande qualità organizzativa e artistica”. L’edizione 2026 del Primo Maggio Fest è stata, inoltre, dedicata alla memoria di Nino Cusenza, missionario in Madagascar recentemente scomparso, figura profondamente legata ai valori di solidarietà e impegno sociale. Un ricordo sentito che ha accompagnato simbolicamente le due giornate, rafforzando il messaggio di comunità e condivisione che è stato il filo conduttore dell’intera manifestazione.Il Primo Maggio Fest si conferma così un appuntamento capace di unire intrattenimento e identità, guardando al futuro con l’obiettivo di crescere ancora e continuare a raccontare, attraverso l’arte e la partecipazione, l’anima più autentica di Valderice. A condurre l’evento è stata la giornalista Claudia Parrinello.