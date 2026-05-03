Papa “Diritto alla libertà di stampa è spesso violato”

redazione

Papa “Diritto alla libertà di stampa è spesso violato”

Condividi su:

domenica 03 Maggio 2026 - 14:05
ROMA (ITALPRESS) – “Oggi si celebra la giornata mondiale della
libertà di stampa, patrocinata dall’Unesco, Purtroppo questo
diritto è spesso violato in modo a volte flagrante a volte
nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime
delle guerre e della violenza”. Così Papa Leone XIV dopo la
preghiera del Regina Caeli in piazza San Pietro.
(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-

Condividi su: