Spari alla cena con Trump, presidente Usa “Ecco perchè serve la ballroom”

WASHINGTON (ITALPRESS) – Un uomo ha sparato contro Donald Trump, che si è salvato, durante la cena dei giornalisti. L’uomo armato avrebbe aperto il fuoco nell’area esterna sottoposta a controllo, nei pressi dell’ingresso del Washington Hilton, l’hotel che da anni ospita la serata. L’episodio ha generato panico tra i circa 2.500 invitati, tra giornalisti, esponenti dell’amministrazione, rappresentanti del mondo dello spettacolo e ospiti internazionali. Nella sparatoria un agente è rimasto ferito, ma senza conseguenze gravi.

Trump e la first lady sono stati evacuati senza conseguenze e portati alla Casa Bianca. L’attentatore è stato arrestato. L’uomo, sospettato nella sparatoria della WHCA, ha dichiarato alle forze dell’ordine dopo il suo arresto che voleva sparare a funzionari dell’amministrazione Trump.

“Io obiettivo dell’attentatore? Penso di sì – ha detto il tycoon -. La mia vita è pericolosa. Molto spesso si diventa facili bersagli quando si ha una carica pubblica. Io mi preoccupo per il paese, non per me. Non sapevamo se quei colpi fossero vassoi che cadessero o pallottole. La mia impressione è che l’aggressore della cena dei corrispondenti fosse un lupo solitario. Ma un attentato non mi impedirà di vincere la guerra contro l’Iran”.

“Quanto accaduto ieri sera- ha scritto poi Trump su Truth – è esattamente il motivo per cui le nostre grandi Forze Armate, i Servizi Segreti, le Forze dell’Ordine e, per diverse ragioni, ogni Presidente degli ultimi 150 anni, hanno richiesto che venisse costruita una grande, sicura e protetta sala da ballo all’interno della Casa Bianca”.”Questo evento – aggiunge – non sarebbe mai accaduto con la Sala da Ballo top secret attualmente in costruzione alla Casa Bianca. Dev’essere costruita velocemente! Oltre a essere una meraviglia, ha tutte le più alte caratteristiche di sicurezza esistenti e, inoltre, non ci sono stanze sovrastanti da cui possano entrare persone non autorizzate, ed è all’interno del perimetro della struttura più sicura del mondo, la Casa Bianca”.

-foto Ipa Agency-

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