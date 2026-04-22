Festino di San Vito 2026, a Mazara al via i preparativi: il conto supera i 100mila euro

Parte con mesi di anticipo la macchina organizzativa del Festino di San Vito 2026, ma insieme al programma prende forma anche il quadro economico di una delle manifestazioni più importanti per la città. E i numeri raccontano una scelta precisa: investire oltre 100mila euro per un evento che punta a rafforzare identità, turismo e visibilità. La Giunta comunale ha approvato il progetto e avviato la richiesta di contributo alla Regione Siciliana, con un tetto massimo finanziabile di 40mila euro. Il resto sarà coperto con risorse comunali. Il programma 2026 conferma e amplia il format degli ultimi anni, con eventi distribuiti su otto giorni, dal 16 al 23 agosto.

Come si articolerà il Festino

Tra i momenti centrali il corteo storico con 23 quadri viventi, la processione notturna verso il mare, lo spettacolo allegorico sulla storia della Sicilia, la tradizionale processione finale con imbarco del simulacro. Un impianto che negli ultimi anni è stato progressivamente arricchito per trasformare il Festino di San Vito in un evento turistico oltre che religioso. Il progetto 2026 si inserisce in una linea di continuità con le edizioni più recenti, che hanno puntato su una maggiore spettacolarizzazione e su un’identità narrativa forte. L’obiettivo dichiarato è da un lato preservare la tradizione, dall’altro rafforzare l’attrattività della città. Non a caso, nella relazione progettuale si sottolinea come “il Festino rappresenti un elemento chiave per la promozione culturale e turistica di Mazara”.

I costi

Entrando invece nel dettaglio del piano economico, il costo stimato per l’edizione 2026 è pari a 102.431 euro, suddivisi in diverse voci. La spesa più rilevante riguarda artisti e professionisti: oltre 37mila euro, segnale di una produzione che punta su spettacolarizzazione e qualità scenica. A seguire, la costumistica (più di 24mila euro), elemento centrale per i cortei storici e le rappresentazioni. Significativi anche i costi per: fuochi d’artificio: (12.200 euro), servizi tecnici e amplificazione (quasi 11mila euro), sicurezza (oltre 6.700 euro), allestimenti e addobbi floreali (più di 5mila euro). Completano il quadro spese minori ma comunque rilevanti, come servizi logistici, pescherecci per le celebrazioni a mare e altre voci accessorie. Un dato emerge chiaramente: la componente artistica e scenografica assorbe la parte più consistente del budget, mentre la sicurezza e la gestione tecnica rappresentano una quota ormai strutturale per eventi di questa portata. Il contributo regionale, se sarà ottenuto, coprirà comunque meno della metà della spesa complessiva. La normativa prevede infatti un tetto massimo di 40mila euro e comunque non oltre il 90% del totale. Questo significa che il Comune dovrà in ogni caso garantire una quota significativa di cofinanziamento, investendo risorse proprie su un evento considerato strategico per l’immagine della città. Non solo. Tra le forme di compartecipazione rientra anche l’impiego diretto di mezzi e personale comunale (palchi, transenne, illuminazione), costi che non sempre emergono in modo immediato nel quadro economico ma che vanno a incidere comunque sul bilancio.

Il Festino di San Vito, non solo una festa religiosa

Il Festino non è solo una festa religiosa. È una macchina organizzativa articolata che coinvolge più livelli: Comune, Diocesi, artisti, associazioni e fornitori. Ma proprio qui si apre una riflessione: a fronte di un investimento significativo, quale sarà il ritorno economico e turistico per la città? E quanto inciderà realmente sul tessuto economico locale? La domanda, inevitabilmente, non è soltanto di stampo economico, ma anche politico. Da un lato, il Festino viene presentato come un investimento identitario e turistico. Dall’altro, resta il tema delle priorità di spesa in un contesto in cui i Comuni devono fare sempre più spesso i conti con risorse limitate. Il dato certo è che l’edizione 2026 si annuncia ambiziosa, sia sul piano artistico sia su quello economico. E che, ancora una volta, il Festino di San Vito sarà non solo un momento di fede e tradizione, ma anche un banco di prova per le scelte amministrative della città.