Mazara: giovane con autismo aggredito e rapinato: “Abbiamo l’autore, episodi preoccupanti”

Un episodio grave e sconvolgente scuote la comunità di Mazara del Vallo, dove nelle ultime ore si è verificata un’aggressione ai danni di un giovane con autismo, vittima anche di rapina. Un fatto che ha suscitato indignazione e sgomento, portando il sindaco Salvatore Quinci gli attivisti del Movimento 5 Stelle locale a esprimere una ferma e netta condanna.

Quinci: “Episodio deprecabile, autore individuato”

“Esprimo a nome mio personale e dell’intera amministrazione comunale piena solidarietà e vicinanza al nostro giovane concittadino che la serata dello scorso sabato ha subìto in centro storico nei pressi della villa comunale una rapina ed una vile aggressione per fortuna senza gravi conseguenze nonostante si sia reso necessario un controllo in ospedale”. Lo ha dichiarato il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci, esprimendo la ferma condanna dell’amministrazione comunale per l’episodio criminale che ha visto quale vittima di una rapina ed aggressione un ragazzo autistico. Quinci continua: “Il deprecabile episodio assume connotati ancora più spregevoli appresa la notizia che a subire l’aggressione e la rapina sia stato un ragazzo affetto da autismo. Dal comando di Polizia Municipale che è intervenuto con una pattuglia sul posto giunge notizia che il presunto autore del vile gesto sia stato identificato e che i carabinieri, titolari dell’indagine, abbiano già segnalato alla Procura della Repubblica di Marsala i fatti. Questo episodio suscita particolare indignazione ma come dimostra anche l’azione di Polizia Municipale e Carabinieri nell’immediatezza del fatto, nonostante le note carenze di organico, sono aumentati i controlli nelle strade soprattutto nei fine settimana. Debellare la criminalità e dare sicurezza ai cittadini è una delle priorità condivise. In parallelo si pone un problema educativo e di società che merita approfondimenti e interventi ad ogni livello”.

I 5 Stelle: “Episodi di violenza preoccupanti”

“Non si tratta soltanto di un crimine deprecabile – dichiarano gli attivisti 5 Stelle di Mazara e Campobello – ma di una ferita profonda inferta alla coscienza civile dell’intera comunità”. Parole dure che sottolineano la gravità dell’accaduto, soprattutto per la condizione di fragilità della vittima. Secondo quanto evidenziato dagli attivisti, episodi di tale violenza non possono trovare alcuna giustificazione né essere accolti con indifferenza. “Non può esservi tolleranza davanti a simili atti di brutalità”, ribadiscono, richiamando l’attenzione sulla necessità di tutelare i soggetti più vulnerabili. Al giovane aggredito e alla sua famiglia è stata espressa piena solidarietà, insieme a un messaggio di vicinanza in un momento così delicato. Un riconoscimento particolare è stato rivolto anche a Borgo Blu, definito “presidio imprescindibile di dignità e inclusione”, per il lavoro quotidiano svolto a favore delle persone con disabilità. L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza e sul senso civico all’interno della città. “È tempo che la comunità mazarese riaffermi i valori della responsabilità e della protezione verso il prossimo”, concludono gli attivisti, ribadendo l’impegno per la legalità e la tutela della persona come priorità assoluta.