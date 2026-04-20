Giornata amara per le squadre di calcio trapanesi in serie C ed Eccellenza. Allo Stadio “Marulla” il Cosenza vince sul Trapani per la corsa al terzo posto, con i granata ormai ultimi nel Campionato di serie C alla 37ª giornata di Campionato, ad un passo solamente dal termine. A segnare l’unica rete è Simone Mazzocchi mentre il Trapani, si è presentato in trasferta con l’atteggiamento di chi non aveva nulla da perdere, mettendo più volte pressione al Cosenza. I granata hanno dovuto fare a meno di Celeghin espulso per un fallo. A sbloccare la partita ci ha pensato proprio Mazzocchi, bravo ad avventarsi sulla respinta del portiere e a mettere dentro la rete dell’1-0.

L’Accademia Trapani invece, cerca di fare risultato contro il Kamarat, seconda del girone, e alla ricerca, a sua volta, del miglior piazzamento in vista dei playoff. Mister Pietro Tarantino deve rinunciare al talento di Luca Ficarrotta (squalificato), ma conta sullo spirito di squadra evidenziato nel girone di ritorno per un altro colpaccio, che replichi l’impresa di Sciacca di una settimana fa. Obiettivo non centrato, con il Kamarat che porta via i tre punti, grazie ad un gol realizzato in apertura da Baio e nonostante l’Accademia abbia giocato tutto il secondo tempo in undici contro dieci. Il sorpasso della Parmonval in classifica rimanda i verdetti alla prossima e ultima giornata, con l’obbligo, per gli uomini di Tarantino, di vincere a Castelvetrano, e sperare che la stessa Parmonval non faccia altrettanto a Misilmeri. Coach Pietro Tarantino dichiara: «Abbiamo pagato carissimo l’aver preso gol subito. Risalire la china contro un’avversaria così forte non era semplice, Nella ripresa, non siamo riusciti a sfruttare l’uomo in più, perché le nostre giocate erano portate avanti con troppa frenesia, anche se va riconosciuto al Kamarat che si è difeso benissimo. Sapevamo che perdere oggi avrebbe comportato il rischio di giocare la sfida dei playout fuori casa. Non fasciamoci la gtesta. Vediamo di vincere l’ultima a Castelvetrano e attendiamo i risutati dagli altri campi. Se sarà necessario, andremo a giocarci la salvezza sul campo della Parmonval».