Pallamano: Erice vince in trasferta, Trapani prima alle Final Eight

Fanno bene le squadre trapanesi di Pallamano. Parte con una vittoria importante il cammino dell’AC Life Style Erice nei play-off Scudetto. Le Arpie superano in trasferta Nuoro con il punteggio di 19-37, conducendo la gara sin dalle prime battute e mantenendo il controllo per tutti i sessanta minuti. Un successo costruito attraverso intensità difensiva, ritmo nelle transizioni e gestione dei momenti chiave, che consente alla squadra di coach Frédéric Bougeant di portarsi in vantaggio nella serie in vista della gara di ritorno. Alexandra Do Nascimento dichiara: «Sono molto contenta dell’andamento della gara. Posso dire che siamo contente e che la partita è stata molto bella per noi. Giochiamo insieme, di squadra, e alla fine siamo felici quando riusciamo a giocare con così tanto affiatamento. Ci vediamo sabato, al PalaCardella di Erice, per la sfida di ritorno dove chiediamo a tutto il pubblico il supporto. I playoff sono insidiosi ma insieme possiamo creare qualcosa di importante». Alessia Zizzo, afferma: «Il primo round è andato bene. Abbiamo condotto la partita dall’inizio alla fine, con l’atteggiamento giusto. Siamo molto concentrate su questi play-off e ogni gara la affrontiamo al massimo, come abbiamo fatto oggi. È stato un test importante. Abbiamo ruotato tutte le giocatrici e questo dimostra la profondità della nostra rosa. Stiamo lavorando tanto, allenamento dopo allenamento, e stiamo entrando sempre di più nei meccanismi degli allenatori. Adesso pensiamo alla gara di ritorno contro Nuoro. Poi guarderemo avanti, ma sempre con lo stesso approccio: una partita alla volta. Abbiamo un vantaggio, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Dovremo dare il massimo anche al ritorno».

La Handball Trapani fa centro e vince anche contro Conversano e questo significa imporsi come prima classificata al concentramento di Chiedi di Serie A2, entrando dalla porta principale alla prossima Final Eight che può regalare la massima serie e che si svolgerà dal 21 al 24 maggio. La squadra granata si è aggiudicata la vittoria con un punteggio di 23 a 32 e ora si prepara a raggiungere l’ultimo traguardo. Partita gestita con autorità, senza strappi ma con continuità. La Handball Trapani impone il proprio ritmo fin dalle prime battute, costruendo il vantaggio su una difesa solida e su un attacco ordinato, capace di seguire con precisione le indicazioni dello staff. Conversano prova a restare agganciata, ma le granata non perdono mai il controllo del match: gestione lucida dei possessi, poche sbavature e grande attenzione nelle due fasi. Nella ripresa Trapani allunga con decisione, mantenendo alta l’intensità e chiudendo i conti senza concedere spiragli. Una vittoria netta, costruita sulla qualità del gioco e su un atteggiamento collettivo che conferma la forza e la compattezza del gruppo.

Lucas Vitale Alvarez, coach Handball Trapani, dichiara a fine partita: «È stata un’altra giornata positiva. Abbiamo mantenuto lo stesso spirito competitivo delle prime due partite. Oggi affrontavamo una sfida difficile contro Conversano, che ha proposto diversi sistemi difensivi, ma siamo riusciti ad adattarci bene. Voglio ringraziare le mie giocatrici per il sacrificio. Sono stati tre giorni molto intensi, che ci sono serviti anche per crescere come squadra. C’è ancora qualcosa da sistemare in vista dei play-off, ma siamo sulla strada giusta. Siamo molto orgogliosi del percorso fatto e di aver conquistato l’accesso alla fase decisiva della stagione».