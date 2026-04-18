Caro carburante, allarme nelle Egadi: “Servono misure urgenti di sostegno”

Negli ultimi mesi il costo del carburante ha registrato un aumento significativo, raggiungendo in alcune realtà livelli sempre più difficili da sostenere. Una situazione che preoccupa in modo particolare i residenti delle isole minori della Sicilia, dove il carburante rappresenta un elemento essenziale per la vita quotidiana. In questi territori, infatti, spostamenti, attività lavorative e accesso ai servizi dipendono fortemente dalla disponibilità di carburante. A lanciare l’appello è Fratelli d’Italia Isole Egadi – Circolo “La Frontiera”, che richiama l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di azioni tempestive a tutela dei cittadini e del tessuto economico locale. “Il continuo rialzo dei prezzi rischia quindi di mettere in seria difficoltà famiglie, imprese e operatori locali, con possibili ripercussioni sull’intero equilibrio economico e sociale delle comunità isolane. Una dinamica che richiede attenzione e un monitoraggio costante, soprattutto alla luce delle condizioni di insularità che comportano già costi più elevati e maggiori complessità logistiche rispetto ad altre aree del territorio”.

Per questo motivo, FdI ritiene necessario valutare interventi mirati di sostegno, capaci di alleggerire il peso economico che grava su residenti e lavoratori. Tra le ipotesi sul tavolo, l’introduzione di agevolazioni dedicate, voucher o altre forme di contributo che possano rappresentare un primo segnale concreto. L’auspicio è che si intervenga in tempi rapidi, evitando che le difficoltà attuali possano trasformarsi in un problema strutturale e duraturo per queste comunità. Le isole minori, infatti, rappresentano una risorsa preziosa del territorio e meritano particolare attenzione, soprattutto nei momenti di maggiore criticità.