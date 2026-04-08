Violenta aggressione per uno “sguardo di troppo”, 34enne arrestato nel Ragusano

RAGUSA (ITALPRESS) – Violenta aggressione per uno “sguardo di troppo”, a Scoglitti, frazione di Vittoria, nel ragusano. Arrestato un 34enne vittoriese, accusato di lesioni personali aggravate nei confronti di un concittadino 42enne. L’indagato è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Ragusa, su richiesta della locale Procura.

Le indagini, eseguite dai Carabinieri della Stazione di Scoglitti, sono scattate nella tarda serata del 29 gennaio scorso, quando, all’interno di un bar del borgo marinaro, a causa di uno “sguardo di troppo”, si è consumata una violenta aggressione. L’arrestato, dopo avere invitato il 42enne all’esterno del locale, senza proferire parola, lo ha colpito con un violentissimo pugno al volto, facendolo cadere a terra e perseverando nella sua azione violenta con svariati calci, così da provocargli lesioni giudicate guaribili in oltre 40 giorni. Soltanto l’intervento di alcuni clienti del bar ha evitato che la vittima potesse subire ulteriori conseguenze. I militari, grazie alla ricostruzione dei fatti eseguita con l’ausilio dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e in virtù delle dichiarazioni rese da alcune persone che avevano assistito all’aggressione, hanno fornito gli elementi necessari per l’emissione del provvedimento restrittivo.

Considerata la pericolosità sociale del 34enne e la possibilità di reiterazione di reati, il gip ha ritenuto necessaria l’applicazione della custodia cautelare in carcere, disponendo l’accompagnamento del 34enne presso la Casa Circondariale di Ragusa.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).