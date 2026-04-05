La truffa corre su WhatsApp e fa leva sul tuo senso di fiducia!

C’è un messaggio che arriva all’improvviso, sullo schermo del telefono. È di tua madre, di tuo figlio, di un amico caro. Le parole sono semplici, ma urgenti: un problema improvviso, una difficoltà da risolvere subito, magari una richiesta di denaro. E proprio perché quel nome è familiare, la tentazione di aiutare senza esitazioni è fortissima. È così che oggi si consuma una delle truffe digitali più diffuse e pericolose: il furto dell’account WhatsApp e il suo utilizzo per ingannare amici e parenti. Un raggiro che non si basa su tecnologie sofisticate, ma su qualcosa di molto più potente: la fiducia. Il meccanismo è tanto semplice quanto efficace. Tutto può iniziare con un messaggio apparentemente innocuo: qualcuno, fingendosi un contatto noto, chiede di inoltrare un codice ricevuto via SMS “per errore”. In realtà, quel codice è la chiave di accesso all’account. Condividerlo significa consegnare il proprio profilo ai truffatori.

Da quel momento, il controllo passa a loro. E la seconda fase scatta rapidamente: i criminali iniziano a scrivere ai contatti della vittima, fingendosi lei. Il tono è sempre lo stesso: preoccupato, urgente, convincente. Una richiesta di aiuto economico da soddisfare subito, spesso attraverso bonifici o ricariche su carte prepagate. La fretta è parte integrante della strategia: meno tempo si ha per riflettere, più è facile cadere nella trappola. Eppure, ci sono segnali che possono aiutarci a fermarci in tempo. Una richiesta di denaro inaspettata, un linguaggio insolito, l’invito a non chiamare ma a rispondere solo via chat: sono dettagli che devono far scattare un campanello d’allarme. In questi casi, la regola più importante è anche la più semplice: interrompere la conversazione e verificare. Basta una telefonata diretta per scoprire la verità.

La prevenzione, sottolinea la Polizia Postale, passa anche da piccoli gesti quotidiani. Non condividere mai i codici ricevuti via SMS, attivare la verifica in due passaggi nelle impostazioni di sicurezza e segnalare tempestivamente eventuali messaggi sospetti sono azioni fondamentali per proteggere se stessi e gli altri. Ma c’è un elemento ancora più importante: la consapevolezza. Queste truffe funzionano perché fanno leva sulle emozioni, sull’istinto di aiutare chi amiamo. Per questo è necessario imparare a riconoscere che, nel mondo digitale, anche un nome familiare può nascondere un inganno. La sicurezza online non è fatta solo di strumenti tecnologici, ma di attenzione, prudenza e informazione. E in un’epoca in cui le relazioni passano sempre più attraverso uno schermo, difendere la fiducia diventa una responsabilità condivisa. Per informazioni e segnalazioni è sempre possibile consultare il portale ufficiale della Polizia Postale: www.commissariatodips.it L’appuntamento con la rubrica di C’è in Città in collaborazione con la Polizia Postale, Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Trapani torna la prossima settimana, con nuovi approfondimenti dedicati alla sicurezza e alla tutela dei cittadini nel mondo digitale.