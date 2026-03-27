“Anarchy and Ashes” il nuovo Ep dei Love Ghost. ASCOLTA

“Anarchy and Ashes” è il nuovo EP dei Love Ghost, una collisione elettrizzante di potenza hard rock e grinta industrial, pensato per chiunque sia pronto a sfidare un sistema corrotto. Prodotto da Tim Skold, produttore già per Marilyn Manson e Motionless in White, l’Ep è ricco di riff energici, emozioni intense ed un fiero spirito ribelle, il progetto cattura la band nel suo momento più urgente e senza compromessi. Pubblicato in concomitanza con il loro tour europeo da headliner, “Anarchy and Ashes” offre riff ad alta energia, grinta e un’evoluzione che i fan aspettavano da tempo. La pubblicazione del disco è stata preceduta dal rilascio di tre singoli: Vengeance, Rock Me Amadeus e Revolution Evolution.

Link streaming: https://open.spotify.com/intl-it/album/2uz43txPKuAuACwMvHPviW

Vengeance è un inno hard rock energico e incalzante che parla di vendetta. Dai riff di chitarra epici, alle urla potenti e ai cori da stadio, questa canzone ha tutto ciò che un inno hard rock dovrebbe avere. Playlist come Heavy Workout, Hard Rock, The Core e Energy Booster: Metal sarebbero perfette per questo brano. Dopo averlo presentato in anteprima durante il loro tour sold-out nel Regno Unito, l’intero pubblico cantava sempre “AVE ULTIO” insieme alla band alla fine del concerto, creando un’atmosfera che ricordava una scena del film Il Gladiatore. Questa canzone è prodotta dalla leggenda del rock e del metal Tim Skold. Rock Me Amadeus, una cover che reinventa completamente una canzone pop-rock degli anni ’80, trasformandola in qualcosa di più oscuro e industrial, pur conservando la brillantezza pop dell’originale. Se siete fan dei Rammstein o di Marilyn Manson, questa canzone fa per voi.

Revolution Evolution è un brano molto attuale, che parla del desiderio di cambiamento e della ribellione contro un sistema ingiusto. Ricco di riff potenti, sonorità elettroniche graffianti e un fiero spirito ribelle, incanala la frustrazione più pura in un ruggito catartico da stadio. Perfetto per gli amanti del rock d’avanguardia con un messaggio importante da trasmettere. Silk Noose è il nuovo brano dell’Ep, un pezzo goth da discoteca che parla del rifiuto del materialismo e del lusso.

TOUR

2 Aprile: ARENA WIEN – VIENNA, AUSTRIA- support band Veritate

4 Aprile: ROTER GUGL – LEITzERSDORF, AUSTRIA

5 Aprile: L.A. LIVE STYLE CAFE – CHAM, GERMANIA Nirvana tribute

8 Aprile: PERLE LINDEN – HANNOVER, GERMANIA

9 Aprile: VOODOO CLUB – WARSAW, POLONIA

10 Aprile: HD ROCK & METAL BAR- DRESDEN, GERMANIA support band tripkid

11 Aprile: KULTURWERKSTATT KÜHLHAUS – FLENSBURG, GERMANia support band tripkid

12 Aprile: LARK – BERLINO, GERMANIA support band tripkid

15 Aprile: HAFENKLANG – HAMBURGO, GERMANIA support band tripkid

16 Aprile: BOLLWERK 107 – MOERS, GERMANIA Support band Lyin

19 Aprile: PONYHOF CLUB – FRANkFURT, GERMANIA Support band Lyink

20 Aprile: LIVE CLUB – BAMBERG, GERMANIA

23 Aprile: KULTURLADEN KONSTANZ E.V. – KONSTANZ, GERMANIA Support band Von Welt

24 Aprile: CAFÉ BAR TREPPENHAUS – RORSCHACH, SVIZZERA Support band Von Welt

25 Aprile: SPITALKELLER – OFFENBURG, GERMANIA Support band Von Welt

30 Aprile: NEW CROSS INN – LONDRA, UK Support Torus and Sahaji

1 Maggio: LION’S DEN – MANCHESTER, UK Support Torus and Sahaji