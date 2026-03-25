Il Roadshow Tivusat & Partners 2026 fa tappa a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Tappa palermitana domani per il Roadshow Tivusat & partners 2026, ciclo di incontri dedicati ai professionisti della ricezione televisiva che sta attraversando l’Italia con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra operatori, tecnici del settore e le istituzioni locali , per individuare le soluzioni tecniche più efficaci al servizio dei cittadini. “Accogliamo con grande interesse a Palermo il Roadshow Tivùsat & Partners 2026, un’iniziativa che valorizza il confronto tra istituzioni, imprese e professionisti su temi strategici come l’innovazione tecnologica e l’accesso ai contenuti audiovisivi – ha affermato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla -. In un territorio come il nostro, che sta investendo molto sulla infrastrutturazione digitale e che oggi è capitale italiana per numero di nomadi digitali presenti in città, investire in soluzioni avanzate per la diffusione dei servizi significa ridurre il divario tecnologico e garantire ai cittadini pari opportunità di informazione e connettività. Eventi come questo rappresentano un’importante occasione di crescita per il tessuto economico locale e contribuiscono a rafforzare il ruolo di Palermo come città aperta all’innovazione e al dialogo con i principali operatori del settore”.

– foto ufficio stampa Tivusat –

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