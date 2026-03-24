Dolci pasquali, a Tomarchio la certificazione Lfree

CATANIA (ITALPRESS) – Le colombe pasquali Tomarchio ottengono la certificazione Lfree e l’approvazione di AILI (Associazione Italiana Latto-Intolleranti) per i suoi prodotti senza lattosio. Il riconoscimento, fa sapere l’azienda, riguarda una linea pensata per intercettare una domanda crescente di dolci adatti anche a chi è intollerante.

“Un risultato che conferma l’attenzione verso il benessere dei consumatori e una crescente apertura verso un’offerta inclusiva”, fa sapere una nota della società. Insieme alla “scelta di non utilizzare conservanti nè emulsionanti”, si evidenzia ancora, che “determina una shelf life di 60 giorni, a tutela della genuinità degli ingredienti e del sapore autentico dei dolci artigianali”.

Nei laboratori dell’azienda, ogni prodotto nasce da un processo che mette insieme esperienza e passione, nel pieno rispetto della tradizione pasticcera siciliana. Le colombe pasquali vengono realizzate poche settimane prima delle festività, con una lievitazione naturale di oltre 20 ore.

Una storia aziendale lunga 60 anni che oggi si sposa, si sottolinea nel “perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione”, dalle colombe pasquali alle uova di Pasqua.

Ogni uovo è decorato a mano, rendendo ogni creazione unica e trasformandola in un oggetto da regalo: “Un’offerta che unisce memoria e innovazione, trasformando un dolce simbolo della Pasqua in un’esperienza capace di raccontare la Sicilia attraverso ogni assaggio”, conclude la nota dell’azienda.

– foto ufficio stampa Eurema –

(ITALPRESS).