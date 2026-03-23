Gattuso “Niente alibi, abbiamo una grande occasione”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Non pensavo di arrivare meglio a questa partita, nessun alibi, troppo facile: ho scelto i giocatori che stanno meglio, non c’è tempo per pensare ad altro”. Rino Gattuso guarda avanti: giovedì a Bergamo c’è la semifinale dei play-off mondiali contro l’Irlanda del Nord, primo ostacolo da superare per evitare una terza clamorosa esclusione di fila dalla Coppa del Mondo. “Ho lavorato tanto con il mio staff in questi mesi, ora tocca a noi – le parole del ct azzurro in conferenza stampa – Testa alla partita di giovedì e non pensare ad altro, nè che non siamo andati due volte al Mondiale, o che ne abbiamo vinti quattro. E’ una partita importante per noi, la Federazione, tutti gli italiani e tutti quelli che ci circondano. Dobbiamo arrivare alla gara di giovedì con grande voglia, e annusare il pericolo. Il nostro difetto, da quando ci sono io, è che certe volte facciamo fatica ad annusare il pericolo. Rispetto per l’avversario, che corre tantissimo, magari non ha grande qualità ma ha grande cuore. La parola d’ordine è grande serenità. Bisogna trasmettere positività e in questi mesi ci ho lavorato – assicura ancora il ct – La tensione c’è ma dobbiamo essere bravi a trasmettere grande positività e pensare che l’obiettivo è giovedì, abbiamo una grande occasione e speriamo di coglierla. Ci andiamo a giocare quello che meritiamo ma bisogna dimostrarlo”. In questi mesi Gattuso è sempre stato molto presente con i suoi giocatori. “Non abbiamo fatto delle cene per parlare di calcio e di tattica. Sin dal primo giorno ho cercato di creare un rapporto con i miei ragazzi. Ci sono tanti giocatori come Zaniolo, Bernardeschi, Fagioli che meritavano di essere qua ma ho scelto di puntare su un gruppo. Per quello che stanno facendo e l’attaccamento che hanno dimostrato in questi mesi i ragazzi, ci meritiamo questa gioia”. Per quanto riguarda i singoli, Bastoni “sta lavorando cercando di recuperare per giovedì. Chapeau a lui per la disponibilità. Scamacca ha un problema all’adduttore, lo valutiamo giorno dopo giorno, Tonali oggi farà un lavoro a basso carico, Mancini ha un affaticamento, a livello strumentale non ha nessun problema. Calafiori ha sentito ieri un dolorino, pensiamo sia poca cosa. Chiesa si è presentato ieri, aveva dei piccoli problemini ed abbiamo deciso sia io che lui che era inutile che rimanesse”. Gattuso, infine, difende le sue scelte. “Tutti i giocatori che sono qui conoscono l’importanza della partita che ci giochiamo, cosa ci giochiamo, quindi dobbiamo arrivare alla partita con grande spensieratezza, e io non devo soffocarli. I giocatori che abbiamo non sono scappati di casa, credo molto nei miei giocatori, serve grande convinzione, serenità e mentalità alla prossima partita. Lo stadio di Bergamo? L’ho scelto io perchè la gente, alla mia prima panchina da ct, ci ha applaudito nonostante avessimo chiuso primo tempo sullo zero a zero. Giochiamo in uno stadio di 24-25 mila persone, che è un pò un catino, speriamo di non aver sbagliato”.

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