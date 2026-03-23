Debora Massari “Lombardia tra legacy olimpica, turismo silver e accessibilità”

MILANO (ITALPRESS) – Archiviate le Olimpiadi di Milano-Cortina, dalle quali ci si aspetta una importante legacy internazionale, Regione Lombardia ora punta forte sull’accessibilità e sul turismo silver, quello over 65. Lo ha detto l’assessore lombardo al Turismo, Debora Massari, intervistato dall’Agenzia di Stampa Italpress. “Mentre l’Expo 2015 ci ha fatto conoscere a livello internazionale, le Olimpiadi hanno consolidato l’immagine della Lombardia, confermandone una buonissima reputazione a livello internazionale. Rimarrà una legacy a livello di infrastrutture turistiche, ma soprattutto di marketing territoriale. La legacy delle Olimpiadi dovrà essere molto forte e lo sarà” ha detto Massari. Per il futuro “puntiamo molto sul turismo accessibile e su quello silver, ovvero sul turismo over 65. Con la possibilità di fare dei cammini, che possono essere brevi o lunghi. E che siano accessibili a chiunque, non solo a persone con disabilità, ma anche agli over 80. Puntiamo a un turismo lombardo che dia la possibilità a chiunque di spostarsi in modo sicuro con le proprie famiglie e avere la possibilità di vivere esperienze inclusive” aggiunge l’assessore. Tante luci, ma anche qualche ombra, come quelle rappresentate dalla mancanza di personale qualificato per il settore. “Oggi purtroppo, in ambito turistico, certi lavori sono classificati come di serie B o C. Quindi il messaggio che sta tentando di far passare il nostro assessorato è quello che invece il lavoro che sta dietro all’ospitalità, ti permette di crescere nel tempo. E’ il messaggio che va dato alle famiglie, che va dato ai giovani, che c’è la possibilità di crescere all’interno di questo ambiente perchè la richiesta è veramente molto alta. Quindi stiamo proprio lavorando anche sul tema della formazione per elevare questa tipologia di lavoro molto orientata al futuro, dato che il turismo sta crescendo in modo esponenziale e ha bisogno di operatori che possono crescere”. Infine, Debora Massari ha voluto rivelare quali sono gli obiettivi che vorrebbe raggiungere entro fine legislatura: “Punteremo molto sul marketing territoriale, focalizzandoci sulle nostre tantissime eccellenze che vanno raccontate all’esterno. Il marketing permette di raccontarle perchè se noi abbiamo un prodotto o un servizio che funzionano benissimo, ma non li raccontiamo all’esterno, è come se questi non esistessero. Quindi punteremo sulle fiere, ma soprattutto sul racconto dello storytelling, sui digital e sui social. Quindi cercheremo di trovare dei “local” che possano raccontare il proprio territorio piuttosto che un macroinfluencer che racconti le bellezze della Lombardia”.(ITALPRESS).

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