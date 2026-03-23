Si è concluso l’Alcamo Film Festival, prima edizione al Cinema Esperia

Si chiude con grande successo la prima edizione dell’Alcamo Crime Film Festival, che dal 12 al 15 marzo 2026 ha portato ad Alcamo quattro giornate di cinema, incontri e approfondimenti dedicati al genere crime. Un esordio straordinario, segnato da una forte partecipazione di pubblico e da una significativa presenza di attori, registi e professionisti del settore, che hanno animato il Festival con proiezioni e momenti di confronto, confermandone fin da subito la qualità e l’identità. Nel corso della serata finale, alla presenza dei registi Giulio Ancora, Daniele Vicari e Costanza Quatriglio, Stefano Lorenzi, delle attrici Donatella Finocchiaro, Luana Rondinelli ed Ester Pantano e del Sindaco di Alcamo Domenico Surdi, sono stati assegnati i premi dell’AFF26:

CONCORSO LUNGOMETRAGGI

Miglior Film: Ciao Bambino di Edgardo Pistone

Migliore Regia: Daniele Vicari per Ammazzare stanca

Miglior Attore: Gaetano Bruno per Afrodite

Miglior Attrice: Giulia Michelini per Afrodite e Anastasia Kaletchuk per Ciao Bambino

Miglior Sceneggiatura: Alessandro Nicolò / Stefano Lorenzi per Afrodite

Miglior Fotografia: Rosario Cammarota per Ciao Bambino

Miglior Colonna Sonora: K-Conjog per Ciao Bambino

Miglior Montaggio: Benni Atria per Ammazzare stanca

PREMI COLLATERALI

Premio del Pubblico: Afrodite di Stefano Lorenzi

Menzione Speciale UNITRE: Afrodite di Stefano Lorenzi

Menzione Speciale Lions Club: Even di Giulio Ancora

CONCORSO CORTOMETRAGGI

Miglior Cortometraggio: A Dark Tale – Una storia oscura di Vincenzo Lamagna

Molto apprezzata la selezione ufficiale del direttore artistico Giovanni Calvaruso, regista, che ha saputo raccontare il crime in tutte le sue declinazioni, ottenendo il consenso di pubblico e giuria.

Il successo di questa prima edizione conferma la forza di un progetto che unisce cinema e territorio, capace di valorizzare Alcamo come destinazione culturale, attivare la partecipazione della comunità e generare un impatto positivo anche in termini di turismo e indotto locale. L’Alcamo Crime Film Festival chiude il suo primo capitolo con un bilancio estremamente positivo, ponendo le basi per un appuntamento destinato a crescere negli anni.

