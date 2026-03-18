Marco Giampaolo nuovo allenatore della Cremonese

CREMONA (ITALPRESS) – La Cremonese ha ufficializzato il cambio di guida tecnica. Dopo l’esonero di Davide Nicola, il club grigiorosso ha reso noto di “aver affidato a Marco Giampaolo l’incarico di allenatore della prima squadra. Con 345 partite in Serie A in venti anni di carriera, il tecnico abruzzese è uno dei più esperti del massimo campionato grazie alle esperienze vissute alla guida di Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Empoli, Sampdoria, Milan, Torino e Lecce. Per lui si tratta di un ritorno in grigiorosso dopo l’esperienza in Serie C del 2014-15. La proprietà e la società danno il bentornato al nuovo tecnico e gli augurano buon lavoro”. Giampaolo debutterà sulla panchina dei grigiorossi nel match in casa del Parma, in programma sabato alle 15. Eredita una squadra terzultima in classifica con 24 punti in 29 giornate, a -3 dal Lecce quartultimo.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).