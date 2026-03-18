La Cremonese esonera Davide Nicola

CREMONA (ITALPRESS) – Davide Nicola non è più l’allenatore della Cremonese. La società grigiorossa ha annunciato in una nota di “aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra” il 53enne tecnico piemontese. “Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona”, il congedo della società.

Ingaggiato la scorsa estate per guidare i grigiorossi al ritorno in serie A, Nicola era partito benissimo con le vittorie su Milan e Sassuolo, con la Cremonese imbattuta nelle prime 5 giornate e capace di issarsi fino all’ottava posizione con 20 punti in 14 partite. Poi, però, la squadra è crollata: appena 4 punti nelle successive 15 gare e una striscia negativa aperta di quattro sconfitte consecutive – l’ultima lunedì in casa con la Fiorentina per 1-4 – che hanno fatto piombare i grigiorossi al terz’ultimo posto, a -3 dalla salvezza, con l’ultima vittoria datata 7 dicembre (2-0 sul Lecce allo Zini). Il grande favorito per sedersi sulla panchina al posto di Nicola è Marco Giampaolo, fermo dall’esperienza al Lecce nella passata stagione e già al timone della Cremonese nella stagione 2014-15 quando, subentrato a campionato in corso, portò la squadra all’ottavo posto nel girone A di Lega Pro.

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