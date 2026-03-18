Arrestato esponente di spicco del clan mafioso Mazzei, era ricercato

CATANIA (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un esponente del clan Mazzei di Catania, condannato in via definitiva a 13 anni e 10 mesi di reclusione per associazione mafiosa ed altri reati. L’uomo, contestualmente alla pronuncia della sentenza di condanna, risalente all’8 gennaio scorso, ed all’emissione dell’ordine di esecuzione da parte della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catania, si era reso irreperibile.

La Squadra Mobile di Catania ha da subito avviato una serie di complesse attività investigative finalizzate alla cattura, con il supporto tecnologico del personale appartenente al Servizio Centrale Operativo.

I poliziotti della Mobile e del Servizio Centrale Operativo, dopo essere riusciti ad individuare l’appartamento dove il fuggitivo si nascondeva, situato in località Fiumefreddo, hanno circondato lo stabile, facendo poi irruzione all’interno della casa.

L’uomo, che non ha opposto resistenza durante il blitz, è stato trovato in possesso di una patente di guida falsificata e di carte di credito, sulle quali sono in corso accertamenti.

L’arrestato è stato accompagnato presso il carcere di Catania Bicocca. E’ al vaglio della Procura Distrettuale di Catania la posizione del proprietario dell’immobile all’interno del quale il condannato è stato rintracciato.

– Foto screenshot video Polizia di Stato –

(ITALPRESS).