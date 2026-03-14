Obesità, a Trapani mattinata con screening gratuiti e consigli degli esperti

Mattinata aperta a tutta la popolazione con screening gratuiti e consigli degli esperti.

Una mattinata di screening gratuiti e incontro diretto con i maggiori esperti per affrontare il tema dell’obesità. Sabato 21 marzo, a partire dalle ore 8,30 presso la Sala Congressi del Seminario Vescovile di Erice, si terrà la giornata aperta a tutta la popolazione nell’ambito dell’iniziativa “Valorizzare la Salute = Costruire una Società più Forte”.

L’evento che si svolge alla luce della recente Legge che riconosce l’obesità come malattia cronica e ne garantisce le cure nei Livelli Essenziali di Assistenza, si articola in due momenti distinti ma complementari.

La prima giornata, venerdì 20 marzo, è riservata ai professionisti della salute ed è accreditata ECM. Medici, infermieri e specialisti affronteranno, in una prospettiva multidisciplinare, i temi dell’epidemiologia, della diagnosi, della terapia farmacologica e chirurgica, e della presa in carico del paziente con obesità, dall’età pediatrica all’adulto. Un’occasione per aggiornarsi sulle linee guida più attuali.

La seconda giornata la si può considerare un ponte tra scienza e comunità. Sabato 21 marzo, a partire dalle ore 8,30, l’evento si apre ai cittadini di tutta la provincia con una sessione dal marcato carattere educativo, divulgativo e pratico. L’obiettivo è trasformare il linguaggio specialistico in informazioni chiare e accessibili, portando la prevenzione direttamente tra le persone.

«Questa seconda giornata – sottolinea Domenico Greco, Responsabile Scientifico dell’evento – rappresenta il cuore del nostro progetto: tradurre la complessità scientifica in una maggiore consapevolezza e capacità di scelta per la comunità. Non vogliamo solo informare, ma attivare un circolo virtuoso. Offriremo strumenti pratici immediati, come lo screening, e risposte autorevoli ai dubbi più frequenti. Soprattutto, vogliamo che ogni cittadino sappia che oggi l’obesità è una malattia che si può e si deve curare, e che non è più solo una questione di forza di volontà, ma di accesso a percorsi di cura strutturati, anche grazie alla nuova legge».

La mattinata, quindi, si svilupperà lungo tre assi fondamentali: informazione, screening e confronto.

Screening Gratuiti: dalle ore 8,30, presso apposite postazioni, personale sanitario effettuerà valutazioni personali attraverso la misurazione di peso, altezza, circonferenza vita, calcolo dell’Indice di Massa Corporea (BMI) e, ove necessario, controllo della glicemia capillare. Sarà distribuito materiale informativo.

Divulgazione Chiara e Accessibile: dalle 10.20, dopo i saluti delle principali autorità civili, sanitarie e religiose della provincia, un panel di eminenti esperti siciliani – i professori Silvio Buscemi, Salvatore Corrao, Manfredi Rizzo e Giorgio Arnaldi – risponderà alle domande più comuni delle persone. Le domande spazieranno da come riconoscere l’obesità, ai rischi per la salute, dalle strategie dietetiche efficaci alle nuove terapie farmacologiche e alla chirurgia, con un linguaggio diretto e comprensibile a tutti.

Un Dibattito Costruttivo per il Territorio: La presenza attiva delle Istituzioni locali (ASP, Ordini Professionali, Scuole, Associazioni, Medici di Famiglia) permetterà un confronto concreto sulle criticità e sulle soluzioni per la cura dell’obesità nella provincia. Un momento cruciale per far conoscere i servizi già esistenti sul territorio e indicare alla popolazione il primo passo da compiere, a partire dal ruolo centrale del Medico di Medicina Generale.

L’evento è quindi un’occasione preziosa per ricevere una prima valutazione del proprio stato di salute, chiarire dubbi con specialisti di alto profilo e comprendere le nuove tutele previste dalla normativa.