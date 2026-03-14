Nasce il gruppo PD Uniti per Trapani: “rafforzare identità progressista ed impegno per la comunità”

“La nascita di questo gruppo rappresenta un passaggio importante, ossia la scelta di rafforzare un’identità politica chiara, fondata sui valori progressisti, sulla volontà di condividere un percorso comune dentro e fuori l’aula consiliare”. Si afferma in una nota.

È una scelta che parla di responsabilità, di visione e di coerenza, anche alla luce del lavoro posto in essere in giunta dal Consigliere Guaiana, ex assessore.

Un modo per lavorare con ancora maggiore determinazione, mettendo al centro il bene della comunità, il confronto democratico e la costruzione di politiche utili alla città.

«La costituzione del gruppo tecnico “PD Uniti per Trapani” – dichiara la capogruppo, dirigente PD, Monica Desideri – nasce dalla volontà di dare forza e riconoscibilità a un percorso politico condiviso, che parte da lontano e che valorizza, soprattutto, l’esperienza maturata da ognuno di noi, dentro e fuori dall’aula, oltre che in giunta. Un percorso, il nostro, fondato sugli stessi valori su cui si fonda il Partito Democratico e che pone al centro il dialogo e l’ascolto, oltre al lavoro di squadra, con senso di abnegazione e responsabilità, verso la nostra comunità.

Il nostro impegno, in sinergia con l’amministrazione e con gli assessori Giuseppe Pellegrino e Giulia Passalacqua, sarà quello di lavorare con serietà e spirito costruttivo per contribuire allo sviluppo della città e per rappresentare al meglio le istanze dei cittadini.

Continueremo a impegnarci con serietà e spirito di servizio, convinti che solo attraverso la condivisione di percorsi, idee e scelte si possa contribuire davvero alla crescita e al futuro di Trapani”.