“Giusto dire NO”, incontro del PD a Marsala in vista del Referendum sulla Riforma della Giustizia

“Giusto dire NO – Capire per scegliere” è l’appuntamento – in vista del Referendum del 22 e 23 marzo – organizzato dal Partito Democratico e i Giovani Democratici di Marsala fissato per domenica 15 marzo, alle ore 10:00, presso i locali del Comitato PD della zona nord (ex Banca c.da Conca n.320) nel Quartiere dei Santi Filippo e Giacomo. L’iniziativa nasce dalla volontà di offrire alla cittadinanza un momento di analisi tecnica e politica sulla riforma costituzionale. Una scelta che si riflette anche nella location individuata per l’evento: “L’organizzazione dell’iniziativa in periferia è stata una scelta politica deliberata”, spiega la Segretaria del Circolo PD di Marsala, Linda Licari. “Siamo fortemente convinti che le periferie debbano essere protagoniste del dibattito democratico. È fondamentale che queste iniziative arrivino direttamente tra la gente, nelle nostre contrade e nei nostri quartieri, e che non restino confinate esclusivamente nel centro città“.

