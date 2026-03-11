A Trapani torna “Comix in Vetrina”, l’arte dei fumetti entra nei negozi

Con il ritorno del Trapani Comix & Games 2026 torna anche “Comix in Vetrina”, il progetto che porta il festival fuori dagli spazi ufficiali e lo diffonde nel cuore della città, trasformando le vetrine dei negozi in piccole opere d’arte dedicate al mondo dei fumetti, del cinema, dei videogiochi e dell’immaginario pop. L’iniziativa è promossa da Nerd Attack, associazione organizzatrice del festival, insieme alla Camera di Commercio di Trapani, Confesercenti Provinciale Trapani e Confcommercio Trapani, con il patrocinio del Comune di Trapani. Dopo il successo della prima edizione, il progetto torna con l’obiettivo di coinvolgere un numero ancora maggiore di attività commerciali e artisti, dando vita a una vera e propria mostra diffusa nel tessuto urbano. Tra fine marzo e inizio aprile, illustratori e disegnatori realizzeranno dal vivo le opere direttamente sulle vetrine dei negozi aderenti, utilizzando colori facilmente lavabili. Il risultato sarà un percorso artistico a cielo aperto che attraverserà la città e accompagnerà il pubblico verso il festival.

Rafforzare il legame tra il Trapani Comix e il tessuto cittadino

Passeggiare per Trapani diventerà così un viaggio dentro mondi fantastici: supereroi, personaggi iconici del cinema, protagonisti dei videogiochi e nuove creazioni originali prenderanno forma sulle vetrine, creando un dialogo inedito tra arte contemporanea, commercio e vita quotidiana. Il progetto nasce anche con l’obiettivo di rafforzare il legame tra il Trapani Comix & Games e il tessuto commerciale cittadino, coinvolgendo direttamente negozianti e imprese nella costruzione dell’atmosfera del festival e contribuendo a rendere la città parte integrante dell’esperienza. Accanto alla realizzazione delle opere, saranno prodotti contenuti video, reel e stories per raccontare sui social e sul web la nascita delle vetrine illustrate. Inoltre, verrà realizzata una mappa delle attività partecipanti, permettendo a cittadini e visitatori di seguire il percorso della mostra diffusa tra le vie della città. “Comix in Vetrina è uno dei progetti che meglio rappresenta lo spirito del Trapani Comix – spiegano da Nerd Attack – perché porta il festival tra le persone, nelle strade e nei luoghi della quotidianità. L’idea è semplice: trasformare la città in un grande spazio creativo dove commercio, arte e cultura pop possano incontrarsi”.

Come aderire

Le attività commerciali interessate possono aderire all’iniziativa inviando una mail all’indirizzo vetrine@trapanicomix.com. Sarà lo staff del festival a coordinare l’abbinamento tra negozi e artisti e a organizzare le fasi di realizzazione delle opere. Dopo l’ottimo riscontro della scorsa edizione, “Comix in Vetrina” si prepara dunque a tornare con ancora più partecipazione, trasformando Trapani – per alcune settimane – in una galleria urbana dedicata al fumetto e alla creatività contemporanea. Il conto alla rovescia verso Trapani Comix & Games 2026 passa anche da qui: dalle vetrine dei negozi, dai colori degli illustratori e da una città che, ancora una volta, si lascia disegnare.