“Niente Panico!”, alla Lega Navale di Trapani incontro sulla gestione dell’ansia

La Lega Navale Italiana, Sezione di Trapani, in collaborazione con la Sezione di Aspra, promuove l’incontro pubblico “Niente Panico! Quando il corpo si spaventa: mente, cuore e corpo in dialogo”, un appuntamento dedicato al benessere psico-fisico e alla conoscenza dei sintomi legati agli attacchi di panico. L’iniziativa si svolgerà sabato 14 marzo 2026, con inizio alle ore 10:00 presso la sala conferenze della LNI Trapani, al Lazzaretto. L’incontro nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini strumenti utili per comprendere e riconoscere i segnali dell’ansia e degli attacchi di panico, condizioni sempre più diffuse nella popolazione e spesso sottovalutate o fraintese. Attraverso un approccio multidisciplinare, specialisti di diverse aree affronteranno il tema mettendo in relazione mente, corpo e reazioni fisiologiche.

Dal punto di vista medico, l’ansia rappresenta una risposta naturale dell’organismo a situazioni percepite come minacciose; tuttavia, quando questa risposta diventa eccessiva o improvvisa può sfociare in veri e propri attacchi di panico, caratterizzati da sintomi fisici intensi – come tachicardia, senso di oppressione toracica, vertigini e difficoltà respiratorie – che spesso vengono confusi con patologie cardiache o altre emergenze. Comprendere i meccanismi che regolano queste reazioni e imparare a riconoscerle precocemente è un passo fondamentale per gestirle correttamente e ridurne l’impatto sulla vita quotidiana. “La LNI di Trapani non è soltanto un luogo dedicato allo sport e alla cultura marinaresca, ma anche uno spazio aperto alla comunità e alle sue esigenze sociali – dichiara il presidente Piero Culcasi -. Promuovere momenti di informazione e confronto su temi che riguardano la salute e il benessere delle persone, come quello che si terrà sabato prossimo, significa svolgere pienamente il nostro ruolo di presidio civico e culturale del territorio”.

Interverranno come relatori: Rosatiziana Lucchese, psicologa e psicoterapeuta; Monica Restivo, istruttore subacqueo; Flavia Dispensa, cardiologa – ARNAS Civico Benfratelli di Palermo; Massimo Scardina, chinesiologo. Le conclusioni saranno affidate a Nicoletta Salviato, cardiochirurgo e direttore dell’Unità Operativa di Educazione e Promozione della Salute dell’ARNAS Civico Benfratelli di Palermo. Tra gli ospiti attesi, oltre le autorità cittadine, il presidente dell’Ordine dei Medici di Trapani, Filippo Mangiapane, il consigliere Vito Sanci in rappresentanza dei medici odontoiatri, la delegata della LNI per la Sicilia Occidentale, Daniela Gemelli. L’iniziativa, aperta al pubblico, rientra nel programma di attività sociali e culturali che la Lega Navale Italiana di Trapani promuove in città con l’obiettivo di favorire la crescita civica, la diffusione della cultura del mare e il benessere della comunità.