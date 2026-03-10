A Trapani presidio contro la guerra e l’addestramento dei piloti F-35 a Birgi

Sabato 14 marzo Trapani ospiterà un presidio di protesta contro la guerra, l’economia di guerra e la crescente militarizzazione dei territori. L’appuntamento è fissato per le 17.30 davanti a Palazzo Cavarretta, nel cuore del centro storico. L’iniziativa si inserisce in una mobilitazione più ampia che contesta il progetto di realizzazione, presso la base aeroportuale di Birgi, del campo di addestramento della NATO per i piloti di F-35, che secondo quanto annunciato diventerebbe il più grande al mondo al di fuori degli Stati Uniti. I promotori del presidio esprimono forte contrarietà alle operazioni di addestramento previste, ritenute parte del processo di riarmo europeo e dell’Alleanza Atlantica. Secondo gli organizzatori, queste scelte contribuirebbero ad alimentare le tensioni internazionali in un contesto già segnato da conflitti armati in diverse aree del mondo.

Tra le preoccupazioni sollevate c’è anche l’impatto ambientale legato all’utilizzo dei caccia di quinta generazione. Il pilotaggio e le attività connesse agli F-35, sostengono i promotori della manifestazione, rappresenterebbero un ulteriore rischio per l’ecosistema del territorio e delle aree limitrofe. Un altro punto critico riguarda le possibili ricadute economiche sul territorio. Gli organizzatori ricordano infatti che un eventuale ridimensionamento o una sospensione delle attività dello scalo civile di Trapani per esigenze militari — come già accaduto nel 2011 — potrebbe avere conseguenze negative sull’economia locale e sulla stabilità delle attività che ruotano attorno all’aeroporto. Il presidio di sabato vuole quindi portare all’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni le preoccupazioni di cittadini e associazioni rispetto a un progetto che, secondo i promotori, rischia di incidere profondamente sul futuro del territorio trapanese.