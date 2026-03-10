Nelle parrocchie della Diocesi di Mazara le 4 Veglie per i missionari martiri

A partire da venerdì 20 marzo, ore 21, nella parrocchia Maria SS Ausiliatrice di Petrosino (per la Forania di Marsala), inizia il ciclo di 4 Veglie per i missionari martiri che si terranno nelle foranie del territorio diocesano su iniziativa dell’Ufficio diocesano missionario. Il secondo incontro (forania di Castelvetrano-Campobello di Mazara) si terrà sabato 21 marzo, ore 21, nella parrocchia Sacro Cuore di Maria di Marinella di Selinunte. Il terzo incontro (foranie di Salemi e Partanna) si terrà martedì 24 marzo, ore 21, chiesa madre di Santa Ninfa. Quarto incontro (forania di Mazara del Vallo), lunedì 23 marzo, ore 21, parrocchia Cristo Re di Mazara del Vallo.
