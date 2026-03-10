Don Tonino Bello: a Trapani si presenta il volume con scritti inediti del Vescovo

Don Tonino Bello è una figura affascinante non solo per i credenti, certamente controcorrente in questo tempo in cui la violenza torna a dilagare a tutti i livelli. Vescovo degli ultimi, primo presidente di Pax Christi, sfidò le bombe e i cecchini raggiungendo in marcia Sarajevo durante la guerra dei Balcani, dichiarato beato nel 2021 da papa Francesco. Della sua passione folle per Dio e per l’uomo si parlerà giovedì prossimo 12 marzo nel corso di un incontro che si terrà presso il Museo San Rocco a Trapani alle ore 18. Dopo i saluti del direttore del Museo don Liborio Palmeri interverrà Vito Angiuli, vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, considerato uno dei principali biografi e custodi della memoria di don Tonino Bello che presenterà l’ultimo volume da lui curato che raccoglie testi di don Tonino tra cui diversi inediti. Il volume “La vita amore folle per Dio e per l’uomo” (Il Pozzo di Giacobbe editore) raccoglie 418 pagine di scritti che vanno dal 1960 al 1990.

“Un testo che mancava – spiega Pietro Maria Fragnelli vescovo di Trapani – che ci permette di conoscere chi era don Tonino prima che fosse conosciuto fuori dai confini della sua Diocesi e dei suoi amici. Un’occasione preziosa alla vigilia della giornata di preghiera e digiuno per la pace per incontrare la grande forza interiore e il dinamismo spirituale inesauribile di un profeta del nostro tempo”.

Sarà mons. Fragnelli a concludere l’incontro che sarà moderato da Enzo Lo Pinto docente di Lingua e Letteratura italiana e latina presso l’Istituto “Fardella-Ximenes” di Trapani.

Vito Angiuli

Vito Angiuli nato a Sannicandro (Ba), è vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca nel 2010. Ha ottenuto la Laurea in Filosofia all’Università degli Studi di Bari e il Dottorato in Teologia Dogmatica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. È stato Educatore presso il Pontificio Seminario Regionale di Molfetta, Direttore dell’ISSR di Bari e Docente presso la Facoltà Teologica Pugliese. È autore di diverse pubblicazioni su materie filosofico-teologiche e storico-catechetiche e di diversi libri su don Tonino Bello che ha conosciuto per 11 anni. Ha ricoperto incarichi pastorali nella Conferenza Episcopale Pugliese e nella Conferenza Episcopale Nazionale. Per le edizioni Il Pozzo di Giacobbe ha pubblicato anche altre raccolte su don Tonino Bello tra cui “Vi Voglio bene” e “Grazie don Tonino”.