Castelvetrano, convegno a sostegno del NO al Referendum costituzionale

Si terrà a Castelvetrano giovedì 12 marzo alle ore 17. 30 presso la chiesa Sant’Agostino Auditorium comunale via Garibaldi, la tavola rotonda organizzata dalla Cgil dal titolo “In gioco c’è la costituzione”, a sostegno del voto NO al prossimo referendum del 22 23 marzo. Introdurrà i lavori Francesca Pizzo dell’Anpi Castelvetrano Campobello. Interverranno Liria Canzonieri segretaria provinciale della Cgil, Samuele Corso magistrato, Domenico Grassa avvocato e rappresentante di Libera, Dino Petralia magistrato, Enrico Piron della presidenza nazionale Auser. Modererà il dibattito il giornalista Gaspare De Blasi.
