Nei Pronto Soccorso trapanesi arriva il dispositivo antiaggressione per i sanitari

Sono stati consegnati agli operatori di Pronto Soccorso degli ospedali di tutta l’ASP Trapani, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, i dispositivi antiaggressione. La Commissaria straordinaria Sabrina Pulvirenti ha voluto visitare tutte le unità operative di Emergenza urgenza consegnando i dispositivi “uomo a terra” tracker, due per ogni reparto di pronto soccorso, uno per il medico ed uno per l’infermiere. Il dispositivo sarà indossato dall’operatore ed è direttamente collegato alla centrale operativa della vigilanza. Questo è dotato di pulsante di allarme che l’operatore potrà utilizzare in situazioni di pericolo. Inoltre, qualora non vi fosse il tempo minimo di reazione e dovesse cadere a terra, in automatico il dispositivo lancerà l’allarme, sempre alla centrale di vigilanza.

GUARDA IL VIDEO

Dopo questa prima consegna al personale dell’area di emergenza e urgenza ospedaliera, seguirà la consegna all’area della Psichiatria, Spdc e Serd, e dopo anche all’area utenza, quale Cup e casse. “La sicurezza è fondamentale per il nostro personale, perché possa operare nella massima serenità, ma confidiamo nel buon senso dell’utenza. I device traker sono stati consegnati simbolicamente in questa giornata particolare, partendo dal P.S. di Mazara del Vallo, poi Castelvetrano, Alcamo, Marsala e Trapani. Con l’occasione abbiamo anche donato un omaggio floreale alle nostre operatrici – medici, infermiere e Oss – salutando anche le colleghe di Salemi”.