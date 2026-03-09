Medici di famiglia, in Provincia di Trapani verso le elezioni delle Aggregazioni Funzionali Territoriali

Un nuovo passo verso il rafforzamento della sanità territoriale in provincia di Trapani. Il prossimo 26 marzo si terranno infatti le elezioni per indicare i referenti delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) dei medici di famiglia, strutture che opereranno all’interno delle Case di comunità. Ad annunciarlo è stata la commissaria straordinaria dell’ASP di Trapani, Sabrina Pulvirenti, intervenendo al congresso provinciale della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg) e della Società italiana di medicina generale (Simg). Secondo Pulvirenti, integrare l’assistenza territoriale con dati e informazioni epidemiologiche scientifiche rappresenta un elemento fondamentale per rafforzare il lavoro delle AFT e migliorare l’organizzazione della medicina di base sul territorio.

“Le elezioni del 26 marzo rappresentano un altro passo importante per l’avvio concreto della medicina territoriale in questa provincia”, ha dichiarato la commissaria. Pulvirenti ha inoltre sottolineato l’importanza del confronto avvenuto durante il congresso, che ha visto la partecipazione di rappresentanti nazionali del settore sanitario e ha segnato anche un momento di collaborazione tra Fimmg e Simg. Nel corso dell’incontro è stato inoltre presentato il piano di formazione sul Fascicolo sanitario elettronico (FSE 2.0), realizzato dall’ASP di Trapani insieme all’Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia. “Si tratta di una rete in cui ogni attore svolge un ruolo fondamentale”, ha concluso Pulvirenti, ricordando anche la presenza al convegno degli Ordini professionali degli infermieri e dei fisioterapisti, coinvolti nel percorso di rafforzamento della sanità territoriale.