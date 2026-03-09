Digiuno e preghiera per la pace il 13 marzo, la Diocesi di Trapani aderisce

Digiuno e preghiera per la pace il 13 marzo, la Diocesi di Trapani aderisce

lunedì 09 Marzo 2026

La Diocesi di Trapani aderisce all’appello lanciato dalla presidenza della Conferenza Episcopale Italiana a vivere una giornata di digiuno e preghiera venerdì prossimo 13 marzo per implorare il dono della pace L’escalation di violenza in Medio Oriente rischia di trascinare l’umanità in una guerra di proporzioni planetarie, una nuova inutile strage dalle conseguenze incalcolabili, scrivono i vescovi,  la guerra non è e non può mai essere la risposta: la logica della forza non può sostituire la paziente arte della diplomazia, unica via per risolvere controversie e contese. Il grido delle vittime, ricorda la CEI, interpella tutti: le immagini di violenza crescente chiamano a un impegno più forte di preghiera, solidarietà e prossimità.

