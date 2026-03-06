Al Museo Pepoli di Trapani l’evento “Racconti di donne tra arte e letteratura”

In occasione della Giornata internazionale della donna 2026, sabato 7 marzo, alle 17, il Museo “Agostino Pepoli” di Trapani ospiterà l’evento “Racconti di donne tra arte e letteratura”, svolto con la collaborazione dell’Associazione Amici del Museo Pepoli. Attraverso un percorso tematico che si snoderà lungo le le sale del museo, il pubblico è invitato a cogliere le suggestioni di opere d’arte a soggetto femminile, spaziando dal mondo classico all’arte contemporanea. L’itinerario sarà accompagnato dalla lettura di testi letterari di autori contemporanei che hanno attraversato l’universo femminile nelle sue diverse sfumature con racconti di nascita e di morte, di amore e di follia, di violenza e di redenzione. L’evento, a ingresso libero, è curato da Stefania La Via, Lina Novara e Daniela Scandariato.