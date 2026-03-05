 West of Sicily all’ITB di Berlino, turisti tedeschi scelgono la Sicilia e la Provincia di Trapani

Nel corso della conferenza stampa organizzata dalla Regione Siciliana all’ITB di Berlino, una delle più importanti fiere internazionali di settore, l’assessore regionale Elvira Amata ha evidenziato i temi portanti della strategia della Regione: crescita dei flussi turistici, sviluppo dell’offerta esperienziale e rafforzamento del mercato tedesco. Secondo i dati degli ultimi due anni nel 2025 la presenza dei turisti tedeschi ha fatto registrare un + 26,4 % rispetto al 2023 e un +3,92 % rispetto al 2024. Numeri che si riflettono direttamente nella provincia di Trapani grazie anche ai tre collegamenti diretti della compagnia Ryanair dall’aeroporto di Trapani Birgi: Baden Baden, Düsseldorf e Saarbrücken (che partirà dal 30 marzo.)

Nel corso della conferenza stampa, ospitata nello spazio dell’Enit, all’interno del Padiglione Italia, la presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale Rosalia D’Alì ha presentato la destinazione West of Sicily alla stampa di settore tedesca. “Grazie all’invito dell’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, noi e le altre DMO siciliane – afferma Rosalia D’Alì – abbiamo avuto l’opportunità di rendere protagonisti i territori in un contesto internazionale di così alto profilo. Nel corso dell’incontro abbiamo condiviso i dati regionali relativi alla presenza del turismo tedesco in Sicilia, un mercato che registra una crescita significativa e che conferma un interesse sempre più solido verso la nostra destinazione”. Per la DMO West of Sicily, la presidente d’Alì ha illustrato le peculiarità del territorio, con particolare attenzione alle esperienze culturali e outdoor, alle quali il mercato tedesco è molto interessato. “Ho inoltre evidenziato – afferma la presidente – come il territorio oggi sia facilmente raggiungibile grazie ai due aeroporti di Palermo e Trapani Birgi, dove Ryanair ha recentemente potenziato le frequenze dei collegamenti dalla Germania e con altre destinazioni europee, rafforzando ulteriormente l’accessibilità della nostra destinazione”.

Nel mese di marzo la DMO West of Sicily è presente a tre importanti fiere di settore. Il 3 e 4 marzo 2026 ha partecipato alla Fiera Internazionale dell’Enoturismo FINE – WineTourismExpo, a Valladolid, un importante appuntamento per i professionisti dell’enoturismo europeo. La partecipazione è nata dalla proposta de La Strada del Vino Erice, associata del Distretto. E dopo l’ITB di Berlino che si concluderà oggi, la DMO sarà presente in Spagna al B-Travel, in programma dal 20 al 22 marzo in programma alla Fira Barcellona.