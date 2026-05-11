Marsala Turismo 2026-2031, i candidati sindaci firmano l’impegno sul programma del comparto

Si conclude con la firma dei candidati sindaco il percorso del gruppo di lavoro “Marsala Turismo 2026-2031”, il tavolo tecnico nato dalla collaborazione tra 19 enti e associazioni rappresentative del settore turistico cittadino. Un progetto partecipato che, nei mesi scorsi, ha coinvolto operatori dell’ospitalità, della ristorazione, dell’enoturismo, dei trasporti, della cultura, dello sport e della promozione territoriale con l’obiettivo di costruire una strategia condivisa per il futuro della città. A chiudere ufficialmente il ciclo di incontri è stata oggi, 11 maggio 2026, la firma di Massimo Grillo, che segue quelle già sottoscritte nelle scorse settimane dagli altri candidati sindaco Giulia Adamo e Andreana Patti. I firmatari si sono impegnati ad inserire il programma “Marsala Turismo 2026-2031” nelle linee programmatiche di mandato e nel Documento Unico di Programmazione, qualora vengano eletti alla guida dell’amministrazione comunale.

Il progetto

Il gruppo di lavoro ha spiegato che il progetto è nato con l’intento di dare vita ad una visione concreta e condivisa dello sviluppo turistico della città, attraverso un confronto aperto tra associazioni di categoria e operatori economici. Durante gli incontri pubblici sono state analizzate le principali criticità del comparto e avanzate proposte operative su diversi temi strategici: governance, mobilità, accoglienza, formazione, eventi, marketing territoriale, digitalizzazione e valorizzazione delle risorse locali. Tra le proposte emerse anche strumenti innovativi per la gestione della destinazione turistica, come la costituzione di una fondazione pubblico-privata e la creazione di un Piano Strategico del Turismo, pensato per garantire continuità amministrativa, competenze tecniche e programmazione nel medio-lungo periodo.

Un percorso “dal basso”

Gli operatori hanno sottolineato il carattere apartitico dell’iniziativa, definita come un percorso “costruito dal basso” con l’obiettivo di portare il turismo al centro del dibattito politico cittadino, considerandolo non più un tema marginale ma una leva strategica per occupazione, servizi, qualità urbana e sviluppo sostenibile. Il gruppo “Marsala Turismo 2026-2031” ha ringraziato tutti i candidati che hanno preso parte agli incontri e gli operatori che hanno contribuito alla stesura del programma condiviso. Pur chiudendosi formalmente oggi, il tavolo tecnico guarda già alla fase successiva: quella dell’attuazione concreta delle proposte. Dopo le elezioni, infatti, il gruppo conferma la propria disponibilità a collaborare con la futura amministrazione comunale, mettendo a disposizione competenze, analisi e progettualità per contribuire alla crescita della destinazione turistica Marsala.