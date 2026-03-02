Trapani, la processione dei Misteri nel cuore antico della città. L’itinerario completo

A Trapani il Venerdì Santo non è mai un giorno qualunque. È un tempo sospeso, un respiro collettivo che dura più di ventiquattr’ore, un rito che unisce generazioni, quartieri e silenzi. La Processione dei Misteri non si guarda soltanto: si vive, si attende, si porta dentro. È il racconto più autentico della città, scritto con passi lenti, marce funebri e sguardi colmi di emozione. Venerdì 3 aprile 2026, alle ore 14.00, i sacri gruppi usciranno dalla Chiesa del Collegio dei Gesuiti, dando inizio a uno dei cammini devozionali più lunghi e intensi del Mediterraneo. Quest’anno, però, il rito assume un valore ancora più profondo: l’intera processione si svolgerà nel centro storico, restituendo alle vie antiche il loro ruolo originario di scenario naturale della fede trapanese. Il centro storico diventa così un grande santuario a cielo aperto. Tra vicoli stretti, piazze cariche di memoria e palazzi che hanno visto scorrere i secoli, i Misteri avanzano con la loro andatura oscillante, accompagnati dal suono struggente delle bande e dal sacrificio silenzioso dei portatori. Ogni strada percorsa è una preghiera, ogni sosta un dialogo intimo tra la città e il dolore rappresentato, tra la tradizione e l’identità più profonda di Trapani. Quando, all’alba del Sabato Santo, i gruppi faranno ritorno alla loro chiesa, non sarà soltanto la fine di una processione. Sarà il compimento di un rito antico, rinnovato ancora una volta dal cuore stesso della città, lì dove tutto è cominciato e dove, ogni anno, la fede continua a camminare.

ITINERARIO

Venerdì Santo 3 aprile 2026

Uscita ore 14.00 – Chiesa del Collegio dei Gesuiti

Via Tintori – Via Nunzio Nasi – Via Custonaci – Via Corallai – Piazza Jolanda – Corso Vittorio Emanuele – Via Libertà – Via Torrearsa – Via Teatro – Piazza Scarlatti – Via Argentieri – Piazza Notai – Via Cuba – Piazza Cuba – Via Barone Sieri Pepoli – Via Garibaldi – Piazza Municipio – Via XXX Gennaio – Via Osorio – Via Mazzini – Via Scontrino – Piazza Vittorio Emanuele (Sosta) – Ripartenza – Viale Regina Margherita – Via Palmerio Abate – Via Bastioni – Via Mercé – Via Aperta – Via Magistrale – Via San Michele – Via Santa Elisabetta – Corso Italia – Piazza Scarlatti – Via Sant’Agostino – Piazza Sant’Agostino – Via Torrearsa – Corso Vittorio Emanuele – Via Tintori – Via Nunzio Nasi – Via Serisso – Via San Francesco d’Assisi – Via Barlotta – Via Tartaglia – Viale Duca d’Aosta – Via Cristoforo Colombo – Via Silva – Via Piloti – Largo delle Ninfe – Via Carolina – Corso Vittorio Emanuele – Via Papa XXIII – Piazza Matteotti – Via Libertà – Via Mancina – Corso Vittorio Emanuele – Rientro dei gruppi dalle ore 08.30 – Chiesa del Collegio dei Gesuiti