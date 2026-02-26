Trapani, novità in Consiglio: Braschi al gruppo misto e voci su Guaiana vice presidente

Stasera l’aula di Palazzo Cavarretta si riunisce in un clima carico di attese e sussurri. L’unica certezza, al momento, è che Totò Braschi ufficializzerà il suo passaggio al gruppo misto. Ma tra i corridoi rimbalzano indiscrezioni che raccontano di equilibri in movimento, con la vicepresidenza del Consiglio pronta a cambiare volto e un nome, quello di Giuseppe Guaiana, che sta facendo riflettere più di qualcuno. L’attuale vicepresidente e neo assessore allo Sport, Andrea Genco sarebbe pronto a lasciare l’incarico in Aula. Una scelta che aprirebbe la strada a un nuovo nome. Ed è qui che nelle ultime ore è emersa un’indiscrezione destinata a far discutere: quella di Giuseppe Guaiana, esponente di Amo Trapani e figura di peso dell’opposizione. Un profilo che, se confermato, rappresenterebbe una novità politica non marginale, capace di innescare nuove dinamiche tra maggioranza e minoranza.

Così come avevamo annunciato ieri, il passaggio di Braschi al gruppo misto segna un momento delicato per “Trapani Tua”, la lista che fa riferimento all’assessore regionale Mimmo Turano. Con la sua uscita, il gruppo consiliare non raggiungerebbe più il numero minimo previsto dal regolamento per restare formalmente in vita. Braschi era entrato in Consiglio in surroga ad Annalisa Bianco, sospesa per 18 mesi dopo i fatti di cronaca che l’hanno vista coinvolta. Con la sua uscita, dei quattro consiglieri eletti nel 2023 sotto il simbolo di “Trapani Tua” ne restano due: il presidente del Consiglio comunale Alberto Mazzeo e Giovanni Carpinteri. Un ridimensionamento che pesa negli equilibri di una maggioranza che più volte, in questi mesi, ha dovuto fare i conti con numeri risicati.

Le frizioni, peraltro, non nascono oggi. Già circa un anno e mezzo fa, infatti, aveva preso le distanze dal gruppo “Trapani Tua” l’attuale assessora Giusy Ilenia Poma, oggi titolare delle deleghe all’Università, alle Politiche socio-sanitarie e alla Salute in Comune. Una frattura maturata dopo la scelta di sostenere la candidatura di Mazzeo alla presidenza del Consiglio, preferendolo proprio a lei. Il passaggio di Braschi al gruppo misto potrebbe non essere l’ultimo movimento. In Aula si osservano con attenzione anche le dinamiche che attraversano altri gruppi, tra chi ragiona su nuove aggregazioni e chi valuta un riposizionamento politico più marcato. Nel frattempo, la questione della vicepresidenza resta sul tavolo. Il nome di Giovanni Carpinteri sarebbe stato rilanciato in una recente riunione di maggioranza, ma non avrebbe raccolto consensi unanimi. Da qui l’ipotesi Guaiana, che rappresenterebbe una scelta capace di sparigliare le carte e forse di garantire una maggiore tenuta istituzionale.