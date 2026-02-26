A Trapani Fratelli d’Italia terrà un incontro sulla riforma della giustizia

Prosegue in provincia di Trapani il percorso di confronto e approfondimento promosso da Fratelli d’Italia sui temi della riforma della giustizia. Venerdì 27 febbraio, alle ore 18, presso il Chiostro San Domenico di Trapani si terrà un importante incontro pubblico dal titolo “Le ragioni del Sì”, dedicato alla riforma della giustizia e ai contenuti del referendum previsto nei prossimi mesi. L’iniziativa sarà introdotta e moderata da Giuseppe Alessandro Lentini e vedrà i saluti istituzionali degli onorevoli Livio Marrocco, Nicolò Catania e Giuseppe Bica, nonché del Presidente Provinciale del partito Avv. Maurizio Miceli.

Interverranno il senatore Raoul Russo, componente della Commissione parlamentare antimafia, l’eurodeputato Ruggero Razza e l’onorevole Luca Sbardella, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Sicilia. Le conclusioni saranno affidate all’onorevole Sara Kelany, componente della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto aperto e trasparente con i cittadini su un tema centrale per il futuro del Paese, quale quello della giustizia, con l’obiettivo di illustrare le ragioni e i contenuti della riforma, raccogliere contributi e favorire una partecipazione consapevole al dibattito pubblico. “Invitiamo tutta la cittadinanza, le associazioni, i professionisti, gli studenti e quanti abbiano a cuore il tema della giustizia – dichiara il Presidente provinciale di Fratelli d’Italia Trapani – a partecipare a questo importante momento di approfondimento e confronto democratico. Il contributo di tutti è fondamentale per costruire una giustizia più efficiente, equa e vicina ai cittadini”.