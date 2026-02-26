Itaca Chiama Sanremo seconda serata: i voti e i commenti di Luca Muscarella

Torna per il settimo anno consecutivo Itaca Chiama Sanremo, la rubrica che nei giorni del Festival della Canzone Italiana – dal 24 al 28 febbraio – propone i commenti e i voti di 5 artisti del trapanese. Quest’anno la kermesse canora della Città dei Fiori vede ancora la conduzione di Carlo Conti con Laura Pausini e accompagnati nella seconda serata dai co-conduttori Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo. A giudicare i cantanti in gara saranno 5 artisti del nostro territorio – uno a serata – che provengono da diversa formazione musicale e teatrale e che commenteranno le 5 serate del Festival di Sanremo con uno sguardo critico, divertito, tecnico, di cuore.

SECONDA SERATA – I VOTI E I COMMENTI DI LUCA MUSCARELLA

NUOVE PROPOSTE

Angelica Bove – Mattone: 6,5

Canta bene eh, però troppo “da talent”, mi prende poco il pezzo.

Nicolò Filippucci – Laguna: 7,5

Bella atmosfera, diversa dal solito. Non immediata ma ci sta.

Blind, El Ma & Soniko – I miei DM: 6

Carina e attuale, però sembra fatta per TikTok più che per Sanremo.

Mazzariello – Manifestazione d’amore: 8

Semplice e sincera, arriva subito senza fare troppo il fenomeno. Quella che riascolterei.

BIG IN GARA

Ditonellapiaga – Che fastidio!: 7

Ironica e fresca, non sono fan della cassa in 4, il brano funziona più che bene.

Dargen D’Amico – AI AI: 7

Sento Willie Peyote in questo super funkettone, mi piace.

Tommaso Paradiso – I Romantici: 6

Classico brano alla Tommaso Paradiso, ricorda qualcosa di già sentito.

Elettra Lamborghini – Voilà: 3

Male male, 3, Voilà. Non capisco.

Patty Pravo – Opera: 5

Tanta stima per Patty ma parere personale ha già dato, spazio ai giovani ( non Elettra pls).

J-Ax – Italia starter pack: 6,5

Brano divertente, voce molto grassa, causa gas?

Fulminacci – Stupida sfortuna: 6,5

Mi è sempre piaciuto il pop di Fulminacci, non mi ha deluso.

Levante – Sei tu: 7,5

Super originale, il giro armonico del ritornello mi prende, mi piace.

Fedez & Masini – Male necessario: 6,5

Poteva essere un brano di grande prospettiva, Masini grande estensione vocale, forse ‘too much’.

Ermal Meta – Stella stellina: 4

Ermal non sei tu, stella stellina la notte si avvicina….male, male.

Nayt – Prima che: 7,5

Brano alla Nayt, originale, è suo, riconoscibile, mi piace.

Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare: 5,5

Dovrei ascoltarlo ancora, non mi colpisce.

Bambole di Pezza – Resta con me: 5

Mi mette l’ansia ‘sto brano, non voglio restare con lui…

Chiello – Ti penso sempre: 7

‘Scafazzato’ al punto giusto, mi piace Chiello, il brano ci sta.

LDA e AKA7even – Poesie clandestine: 5

Banalità alla stato puro, classico brano da ascoltare nei mesi estivi senza interesse o sforzo, anche in sottofondo… molto sottofondo.