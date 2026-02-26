Itaca Chiama Sanremo seconda serata: i voti e i commenti di Luca Muscarella

Torna per il settimo anno consecutivo Itaca Chiama Sanremo, la rubrica che nei giorni del Festival della Canzone Italiana – dal 24 al 28 febbraio – propone i commenti e i voti di 5 artisti del trapanese. Quest’anno la kermesse canora della Città dei Fiori vede ancora la conduzione di Carlo Conti con Laura Pausini e accompagnati nella seconda serata dai co-conduttori Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo. A giudicare i cantanti in gara saranno 5 artisti del nostro territorio – uno a serata – che provengono da diversa formazione musicale e teatrale e che commenteranno le 5 serate del Festival di Sanremo con uno sguardo critico, divertito, tecnico, di cuore.
SECONDA SERATA – I VOTI E I COMMENTI DI LUCA MUSCARELLA
NUOVE PROPOSTE
Angelica Bove – Mattone: 6,5
Canta bene eh, però troppo “da talent”, mi prende poco il pezzo.
Nicolò Filippucci – Laguna: 7,5
Bella atmosfera, diversa dal solito. Non immediata ma ci sta.
Blind, El Ma & Soniko – I miei DM: 6
Carina e attuale, però sembra fatta per TikTok più che per Sanremo.
Mazzariello – Manifestazione d’amore: 8
Semplice e sincera, arriva subito senza fare troppo il fenomeno. Quella che riascolterei.
BIG IN GARA
Ditonellapiaga – Che fastidio!: 7
Ironica e fresca, non sono fan della cassa in 4, il brano funziona più che bene.
Dargen D’Amico – AI AI: 7
Sento Willie Peyote in questo super funkettone, mi piace.
Tommaso Paradiso – I Romantici: 6
Classico brano alla Tommaso Paradiso, ricorda qualcosa di già sentito.
Elettra Lamborghini – Voilà: 3
Male male, 3, Voilà. Non capisco.
Patty Pravo – Opera: 5
Tanta stima per Patty ma parere personale ha già dato, spazio ai giovani ( non Elettra pls).
J-Ax – Italia starter pack: 6,5
Brano divertente, voce molto grassa, causa gas?
Fulminacci – Stupida sfortuna: 6,5
Mi è sempre piaciuto il pop di Fulminacci, non mi ha deluso.
Levante – Sei tu: 7,5
Super originale, il giro armonico del ritornello mi prende, mi piace.
Fedez & Masini – Male necessario: 6,5
Poteva essere un brano di grande prospettiva, Masini grande estensione vocale, forse ‘too much’.
Ermal Meta – Stella stellina: 4
Ermal non sei tu, stella stellina la notte si avvicina….male, male.
Nayt – Prima che: 7,5
Brano alla Nayt, originale, è suo, riconoscibile, mi piace.
Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare: 5,5
Dovrei ascoltarlo ancora, non mi colpisce.
Bambole di Pezza – Resta con me: 5
Mi mette l’ansia ‘sto brano, non voglio restare con lui…
Chiello – Ti penso sempre: 7
‘Scafazzato’ al punto giusto, mi piace Chiello, il brano ci sta.
LDA e AKA7even – Poesie clandestine: 5
Banalità alla stato puro, classico brano da ascoltare nei mesi estivi senza interesse o sforzo, anche in sottofondo… molto sottofondo.