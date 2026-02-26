Il Distretto Turistico Sicilia Occidentale porta la Provincia di Trapani nelle fiere internazionali

Il 3 e 4 marzo 2026 West of Sicily parteciperà alla Fiera Internazionale dell’Enoturismo FINE – WineTourismExpo, che si svolge a Valladolid. La Fiera rappresenta un importante appuntamento per i professionisti dell’enoturismo europeo. Sono previsti momenti di incontro, workshop e approfondimenti dedicati ai modelli di promozione e alle esperienze di successo nel settore vitivinicolo. La partecipazione nasce dalla proposta de La Strada del Vino Erice, associata del Distretto, che sarà presente in fiera. West of Sicily porterà materiale promozionale che verrà distribuito e presentato garantendo visibilità ad un settore in grande crescita nel territorio e alla destinazione West of Sicily.



Dal 3 al 5 marzo 2026 il Distretto Turistico Sicilia Occidentale parteciperà all’ITB Berlin – International Tourism Börse, in programma presso il Messe Berlin. La DMO West of Sicily sarà ospite della conferenza stampa organizzata dall’assessorato regionale al Turismo nel corso della quale presenterà l’offerta turistica della Sicilia per i mercati internazionali, insieme alle altre DMO siciliane.La partecipazione si inserisce nella strategia regionale che punta a rafforzare il posizionamento della destinazione “Sicilia” valorizzando le specificità locali in una visione unitaria e integrata della regione. Infine la DMO sarà presente alla prossima edizione di B-Travel, in programma dal 20 al 22 marzo 2026 presso la Fira Barcelona – Montjuïc. “La partecipazione alle fiere internazionali, il rafforzamento delle attività di promozione e l’avvio di un articolato programma di formazione – dichiara la presidente Rosalia D’Alì – confermano l’impegno del Distretto Turistico Sicilia Occidentale nel costruire una destinazione sempre più strutturata e riconoscibile”. “Nel rispetto del Piano operativo 2026 approvato dall’assemblea dei soci e in condivisione con il consiglio di amministrazione, porteremo alle Fiere europee la nostra idea di autenticità del territorio che rappresentiamo con l’idea di valorizzare e promuovere un turismo sostenibile e competitivo nel quale l’enoturismo, l’outdoor, l’arte e la tutela del paesaggio saranno i cardini dell’offerta”.

