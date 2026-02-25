Trapani, scosse a Palazzo Cavarretta: Braschi lascia “Trapani Tua” e il gruppo si dissolve

Un nuovo terremoto politico attraversa il Consiglio comunale di Trapani. Il consigliere Toto Braschi avrebbe infatti abbandonato in via definitiva il gruppo consiliare “Trapani Tua”, determinando di fatto la decadenza dello stesso per il venir meno del numero minimo di componenti previsto dal regolamento.

Braschi era entrato in Consiglio comunale in seguito alla sospensione dell’allora presidente Annalisa Buanco, che aveva rassegnato le dimissioni dalla presidenza dell’Aula pur mantenendo il seggio da consigliera, dopo le vicende giudiziarie che l’hanno riguardata. Il suo ingresso era avvenuto proprio tra le fila del gruppo che fa capo all’onorevole Mimmo Turano, oggi protagonista indiretto di una fase di evidente ridimensionamento politico.



Con l’uscita di Braschi, i fedelissimi di Turano in Consiglio restano soltanto due: l’attuale presidente dell’Assemblea cittadina Alberto Mazzeo, che in passato aveva lasciato l’assessorato alle Finanze per candidarsi alla presidenza del Consiglio, e il consigliere Giovanni Carpinteri.



La parabola discendente del gruppo non è tuttavia un fatto isolato. Già circa un anno e mezzo fa, infatti, aveva preso le distanze l’attuale assessora Giusy Ilenia Poma, oggi titolare delle deleghe all’Università, alle Politiche socio-sanitarie e alla Salute in Comune. Una frattura maturata dopo la scelta di sostenere la candidatura di Mazzeo alla presidenza del Consiglio, preferendolo proprio a lei.

Al momento Toto Braschi confluisce nel gruppo misto, ma i segnali che arrivano da Palazzo lasciano presagire nuovi e imminenti movimenti negli equilibri interni della maggioranza che sostiene il sindaco Giacomo Tranchida e la sua amministrazione.

Un quadro in continua evoluzione che potrebbe ridisegnare, ancora una volta, la geografia politica dell’Aula consiliare.