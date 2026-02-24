Al Museo San Rocco di Trapani con il FAI per la Giornata Internazionale della lingua madre

Al Museo San Rocco di Trapani, mercoledì 25 febbraio alle ore 18.30, si celebrerà la Giornata Internazionale della lingua madre. Ad organizzare sarà il neonato gruppo FAI Ponte tra culture della Delegazione di Trapani in collaborazione con l’ICIT (Istituto di Cultura Italo-Tedesco), il Goethe Institute, il conservatorio “A. Scontrino” di Trapani, Il Museo San Rocco di Trapani e il supporto artistico di Enzo Caputo (Officina Teatro LMC). Il titolo dell’iniziativa è “Conosci il paese dove fioriscono i limoni? – Variazioni in lingua e musica” e consisterà in una performance artistica (letture in diverse lingue di uno dei testi più belli del viaggio in Italia del celebre poeta e scrittore tedesco Goethe), accompagnata dalla musica suonata dalle allieve e degli allievi del conservatorio, seguiti e formati dal maestro Evaristo Casonato. L’iniziativa ha l’obiettivo di inaugurare ufficialmente il gruppo FAI Ponte tra culture a Trapani. La particolarità di questo nuovo gruppo (già esistente in altre delegazioni FAI d’Italia) è principalmente la composizione di volontari di origine straniera. Il progetto a livello nazionale è nato per promuovere sui territori il concetto di multiculturalità e incoraggiare lo scambio culturale tra gli italiani e le comunità o le singole persone straniere che abitano il territorio italiano.