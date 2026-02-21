Trapani: in Cattedrale la messa in suffragio di monsignor Valenziano￼

Lunedì prossimo 23 febbraio alle ore 18.15 circa in Cattedrale il vescovo Pietro Maria Fragnelli presiederà la Santa Messa nel trigesimo della morte di mons. Crispino Valenziano, fine teologo e liturgista di fama internazionale che, 30 anni fa, ha curato la supervisione teologica dei nuovi luoghi liturgici della Cattedrale di Trapani. La celebrazione eucaristica sarà preceduta dall’intervento di Cettina Militello, una delle prime donne laiche ad insegnare in una Facoltà teologica in Italia che insieme a mons. Valenziano ha fondato la Fondazione Accademia Via Pulchritudinis. “Il pensiero che un maestro come Crispino Valenziano ci ha lasciati crea un grande vuoto – ha detto il vescovo Fragnelli – La sua lezione di vita sacerdotale e di cultura liturgica continua a parlarci con i suoi libri e con le sue opere. Ci ha arricchito con il fascino di bellezza dell’arte cristiana, consegnato a oi trapanesi in particolare con gli interventi nella Cattedrale”.