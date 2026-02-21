Artisti trapanesi a Sanremo 2026 con la startup Feelers a Casa Bontempi

Dal 24 al 28 febbraio la startup innovativa trapanese Feelers sarà presente a Casa Bontempi, hub culturale e mediatico attivo per tutta la settimana del Festival, con tre progetti selezionati dal proprio circuito: Warco, La Commare ed Enri. Uno spazio operativo – a pochi passi dall’Ariston – che per la prima volta mette insieme dirette streaming, talk, live e produzioni televisive sotto la direzione artistica di Michele Monina, trasformando Sanremo in una piattaforma di lavoro oltre che in una vetrina. Ed è proprio qui che Feelers porterà un pezzo di scena musicale siciliana contemporanea.

Nata a Trapani, la startup lavora alla costruzione di un circuito stabile tra artisti emergenti, community e operatori del live. L’obiettivo non è solo “far vedere”, ma trasformare l’interesse in presenza reale ai concerti, dati, occasioni di booking. Un sistema che consenta ai locali di programmare nuovi nomi riducendo il rischio e agli artisti di uscire dalla dimensione social per arrivare sul palco. A Casa Bontempi Feelers sarà coinvolta in format, contenuti e attivazioni che metteranno in relazione pubblico, promoter e media durante tutta la settimana festivaliera. In programma anche la valorizzazione di alcune eccellenze territoriali che accompagneranno la presenza siciliana nella città dei fiori.

«Sanremo è una vetrina nazionale, ma per noi è soprattutto un punto di partenza operativo per consolidare un circuito che funzioni tutto l’anno, in Sicilia e nel resto d’Italia. Vogliamo dimostrare che la musica emergente è piena di opportunità concrete, valorizzando artisti e territori» spiega Giacomo Brancaleone, founder e CEO di Feelers. A guidare la presenza a Sanremo sarà un team giovane e multidisciplinare: accanto a Giacomo partiranno Martina Di Dio, CMO e social media manager nonché suo braccio destro operativo, Anna Carrie Romeo, che curerà le interviste e la conduzione dei format, Bianca Terzo, community manager, e Lorenzo Brignone, Head Graphic Designer.

Un gruppo affiatato, dinamico e versatile, pronto a portare nella settimana del Festival entusiasmo, competenze trasversali e una visione fresca dell’ecosistema musicale emergente.

Negli ultimi mesi il progetto ha già avviato sul territorio una serie di format pilota insieme ad artisti e community locali. L’ingresso a Casa Bontempi rappresenta adesso un passaggio ulteriore: la Sicilia non come semplice presenza simbolica, ma come soggetto attivo dentro uno dei momenti mediatici più rilevanti dell’anno per l’industria musicale. Il calendario delle attività previste a Sanremo sarà pubblicato nei prossimi giorni sui canali social ufficiali di Feelers, insieme alle modalità di contatto per venue, promoter e operatori interessati a entrare nel circuito.