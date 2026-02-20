Provincia di Trapani protagonista: via libera ai fondi regionali per festival e libri

La Commissione Cultura dell’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato l’emendamento presentato dal deputato regionale di Fratelli d’Italia Giuseppe Bica al DDL 1030, che modifica la Legge Regionale 66 del 1975 – storica norma sulla promozione culturale e l’educazione permanente – aggiungendo tra le sue finalità il finanziamento di iniziative per la promozione della lettura. Lo fa sapere anche l’onorevole Giuseppe Bica di Fratelli d’Italia: “La modifica, apparentemente tecnica, ha una portata significativa: i fondi regionali gestiti dall’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e dal Dipartimento dei Beni Culturali potrebbero essere indirizzati anche al sostegno di festival letterari, rassegne e progetti di diffusione e promozione della lettura e del libro sul territorio, destinati alle attività culturali di particolare rilevanza”.

On. Giuseppe Bica

La provincia di Trapani vanta la rete di festival letterari più vivace della Sicilia e il primato regionale nel numero di Comuni insigniti del riconoscimento “Città che legge”, assegnato dal Cepell (Centro per il Libro e la Lettura), testimonianza concreta di una comunità che ha già scelto la lettura come valore collettivo. “Perché tra un libro e un lettore c’è bisogno di un incontro – ha dichiarato il deputato. Bisogna creare le condizioni culturali e sociali perché la lettura diventi un’abitudine, una passione, uno strumento di crescita per tutti. Questo emendamento va esattamente in quella direzione”. L’emendamento dovrà ora essere sottoposto al voto dell’Aula per la sua definitiva approvazione.